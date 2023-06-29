自爆藏25年秘密！她頑皮「戳破父母保險套」 6月後媽媽懷孕了

女網友基莉自爆，她小時候溜進父母房間，趁大人不注意時，頑皮地用縫紉針刺破放在床頭櫃的保險套，未料過約半年後某天母親突然宣布「懷孕了」。（圖擷取自「mama__kee」Tiktok、本報合成）

2023/06/29 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名網友日前自爆保守長達25年的祕密，她小時候溜進父母房間，趁大人不注意時，頑皮地用縫紉針刺破放在床頭櫃的保險套，未料過約半年後某天母親突然宣布「懷孕了」，這名網友藉錄製妹妹的祝賀生日影片將此秘密公開，並向母親道歉，PO文曝光後引網友熱議。

綜合外媒報導，女網友基莉（Keely）日前在Tiktok發布影片提及，原本她為了錄製替妹妹慶祝生日影片，沒想到自爆埋藏心中長達25年的秘密，指出在自己小時候與朋友趁大人不注意時，溜進父母房間玩耍看到床頭櫃放了一堆避孕套，當時朋友告知她「保險套的功能」之後，「我們順手拿起旁邊縫紉針，開始在包裝上面狂戳很多個洞。」

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基莉說，沒想到6個月後她的母親突然宣告「我懷孕了」，這才發現大事不妙，且時隔至今母親經常說「真的不知道怎麼懷孕的」、「我一直相當小心」，她一直為母親懷孕感到相當高興，然小時候惡作劇行為從未告知他人，決定現在將真相公開，她大喊「媽，我很抱歉！」

影像曝光後，吸引大量網友討論與留言，有人說「好想看你家人的反應，快點更新！」、「你妹妹要感謝你啊，如果不是你惡作劇，她很有可能不會出生」、「媽媽表示，你欠我長達25年的育兒費」、「哈哈哈，怎麼在保險套旁邊剛好放縫紉針」、「如果是我會把這個秘密帶進棺材」。

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