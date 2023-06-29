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    不爽遭舉報違反社群守則 柬總理棄臉書改用Telegram

    柬埔寨總理洪森已棄用臉書，改透過Telegram與大眾交流。圖為洪森去年底出席在布魯塞爾舉行的歐盟－東協領袖峰會。（法新社）

    柬埔寨總理洪森已棄用臉書，改透過Telegram與大眾交流。圖為洪森去年底出席在布魯塞爾舉行的歐盟－東協領袖峰會。（法新社）

    2023/06/29 17:31

    〔編譯張沛元／綜合報導〕柬埔寨總理洪森（Hun Sen）被控違反臉書（Facebook）平台規定一案仍在審查之際，臉書粉絲人數達1400萬的洪森，已停用臉書與大眾交流，改用被他稱為「更好」的應用程式Telegram。

    執政近40年的洪森被人權團體指控利用臉書恐嚇政敵與阻撓批評政府，但遭洪森政府否認。今年3月，臉書母公司Meta的獨立監督委員會受理指控洪森違反Meta的暴力與煽動社群守則一案。

    洪森28日在Telegram上貼文表示，Telegram比臉書來得好，所以他從現在起只在Telegram上發布訊息，包括直播。洪森還說，他仍會使用YouTube與Instagram，以及正在註冊TikTok帳號。Instagram與臉書同為Meta旗下的社群媒體。

    洪森是因為今年1月的1段影片遭多人舉報，因而遭審查是否違反社群守則。洪森在該影片中說，那些指控他領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）在2022年地方選舉中買票的人，有本事就提告，要不然就等著被柬埔寨人民黨支持者痛扁。

    洪森並未對被控違反Meta社群守則一案置評，柬國政府發言人派西潘（Phay Siphan）否認知悉此案，並稱洪森改用Telegram只因Telegram更好用以及能觸及更多人。

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