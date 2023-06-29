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    孩童怕挨打躲5樓窗外 母仍揮舞棍棒稱規勸孩子進屋 遭網友撻伐

    孩童為了避免家人責罵，竟躲到5樓窗外，但屋內仍伸出長棍在揮舞。（翻攝自tiktok）

    孩童為了避免家人責罵，竟躲到5樓窗外，但屋內仍伸出長棍在揮舞。（翻攝自tiktok）

    2023/06/29 22:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省一名孩童躲到窗外的冷氣機上，而屋內仍伸出長棍在揮舞，孩童害怕地不斷哭喊求饒後，仍從5樓墜下。在警方調查後，孩童母辯稱用棒狀物拍打是為規勸孩子進屋，孩子是不小心掉下去的，母親的回應引起網友的強烈反彈，紛紛為此留言砲轟。

    蓬勃新聞表示，事件發生於25日在中國安徽省合肥市長豐縣，一名孩童疑似遭到家人棍棒懲罰，孩童為了避免遭到毆打，躲到5樓窗外的冷氣機上，而影片中，屋內仍然有人在揮舞著棍棒，而樓下目擊的民眾都在為此擔心，並朝屋內大喊，不能再打了，深怕孩子會發生意外。不料，孩童還是從5樓墜下，在墜地後仍哭喊著：「媽媽，別打我！」

    在場民眾隨即將孩童送醫，所幸只有多處骨折及肺部挫傷，並無生命危險，經警方初步調查，孩童因貪玩擔心遭到母親責罰，才躲到窗外，而孩童母對此回應，深怕孩子在窗外發生危險，才用棍棒拍打孩童打算規勸進屋。

    影片在社群轉傳後，網友對此提出質疑及反駁，「在孩童眼裡，父母比跳樓可怕」、「感覺就是被打怕了才這樣」、「都躲窗外了 還在打?」、「孩子都到空調外機了，還拿棍子往外捅？」、「拍打棍棒的動作這麼明顯，哪是規勸」，母親的回應及影片中的行徑激起網友反彈聲浪，認為棍棒拍打的動作根本不是為了規勸進屋。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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