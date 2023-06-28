中國新版反間諜法7/1上路 外媒憂採訪將受限

中國新修訂的「反間諜法」將於7月1日施行，外國人士在中國查找和儲存中方統計資料將因此發生困難，也擔心外媒採訪會受限。（路透）

2023/06/28 23:41

〔中央社〕中國新修訂的「反間諜法」將於7月1日施行，外界擔心在中國的外國人士查找和儲存中方統計資料將因此發生困難，也擔心外媒採訪會受限；中國外交部則稱，沒必要將反間法與外媒工作做聯結。

14屆中國全國人民代表大會常務委員會第二次會議4月底修訂通過2014年制訂的「中華人民共和國反間諜法」，將自7月1日開始實施。

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無國界記者（RSF）當時批評，該法將間諜的定義擴大為「關係國家安全和利益的文件、數據、資料或物品」者；新版條文並允許當局禁止所有國籍的任何嫌疑人出境，並賦予有關部門對間諜活動嫌疑人進行全面調查的權力。

綜合中媒報導，中國外交部28日下午舉行例行記者會，有媒體提到，一些評論認為，「反間諜法實施後，在中國的外國人在查找和儲存中方的統計資料方面會產生困難，也有人擔心，這會限制外國記者的採訪活動」。

中國外交部發言人毛寧回應表示，「你將反間諜法同外國記者的採訪活動相關聯是沒有必要的。中方一貫歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報導工作，並為他們提供便利和協助，只要是依法依規合法合規，就沒有什麼可擔心的」。

毛寧說，任何國家都有權透過國內立法維護國家安全，這也是各國的通行做法。中國全面推進依法治國，將一如既往堅持法治原則，依法規範執法，依法保護個人和組織的合法權益。

此前，在中國的外國人士和媒體經常可聞因涉及「間諜」相關行為而被調查、拘捕。中國外交部3月間就證實，一名日本藥企日籍男性員工因涉嫌從事間諜活動而被強制刑事拘留。

澳洲華裔記者成蕾是另個例子。2020年8月，中共當局以「洩漏國家機密」在北京拘捕她；2022年3月，北京第二中級人民法院閉門審理此案，澳洲領事官員未被允許旁聽，至今未見法院的判決。

相關事例也包括中國國內的媒體從業人員。61歲的官媒光明日報副總編輯和專欄作家、同時也是美國紐約時報撰稿人的董郁玉，去年因「從事間諜活動」的指控而被拘禁，據指面臨10年以上的有期徒刑。

針對中國的反間諜法，無國界記者曾經抨擊，該法生效後將對記者和捍衛新聞自由人士構成更嚴重的威脅。

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