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    台灣、烏克蘭是中國網審熱門關鍵字 研究曝「軟硬2手法」封鎖

    多倫多大學為期3個月的研究發現，台灣與烏克蘭是中國搜尋平台審查的熱門關鍵字。（路透資料照）（記者魏國金攝）

    多倫多大學為期3個月的研究發現，台灣與烏克蘭是中國搜尋平台審查的熱門關鍵字。（路透資料照）（記者魏國金攝）

    2023/04/29 06:17

    首次上稿 00:14
    更新時間 06:17

    〔編譯魏國金／綜合報導〕加拿大多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）近日報告顯示，「烏克蘭」與「台灣」是中國搜尋引擎與社群平台審查的新關鍵字組合之一。

    報告說，「我們展示在中國運作的搜尋平台是如何侵犯其用戶自由取得政治與宗教內容的權益，他們透過規則，封鎖所有搜尋要求的所有結果，或者僅選擇性的顯示特定來源」。

    《南華早報》報導，多倫多大學公民實驗室研究員說，他們檢視在中國運作的8個搜尋引擎平台，發現「6萬條獨特的審查規則被用來局部或完全審查搜尋結果」。

    研究人員使用調查工具，檢視1月1日至4月2日期間，影響每個平台的不同審查程度。他們說，他們發現8874個與全球事件有關的新關鍵字組合，可能觸發平台審查。

    報導說，儘管有些是「硬審查」，或回覆為沒有相符搜尋結果，其他，比如「成為下一個烏克蘭＋台灣」則為「軟審查」，亦即只提供出自獲准來源的結果。

    烏克蘭關鍵字的軟審查中，包括「烏克蘭＋王吉賢」，王吉賢是居住在烏克蘭的軟體工程師，他分享的衝突影片，內容常與中國官媒的報導大相逕庭。

    其他遭審查的關鍵字組合包括「博明駁斥美國＋台灣烏克蘭化的謬論」，意指川普政府時期的副白宮安全顧問博明，在一場演說稱，美國不希望改變台海現狀。

    一些敏感的關鍵字組合與軍方有關，包括提到中國公司「DJI （大疆創新）、無人機與烏克蘭」，以及「馬斯克、烏克蘭與星鏈」。

    此外，台灣成為下個烏克蘭、俄羅斯抗議烏克蘭戰爭等指涉皆無法在中國官媒發現。

    報告說，「搜尋引擎是網路的訊息守門員，因此，搜尋平台營運商有責任確保他們的服務提供中立、沒有偏見的結果」。

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