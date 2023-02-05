微信是中國另一個「特洛伊木馬」 美專家籲應全面禁止

美國專家指出，除了TikTok，美國也應全面禁止微信，認為後者是中國的另一個「特洛伊木馬」。（彭博）

2023/02/05 16:28

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於擔憂TikTok涉及竊取美國用戶資訊傳送至中國，目前美國已有14個州政府的電子設備禁用TikTok，許多公立大學的校內無線網路也會阻擋TikTok，聯邦眾議員也計畫立法封殺TikTok。專家指出，當美國各界將焦點鎖定TikTok之際，不應忽略中國的「另1個社群媒體特洛伊木馬」－－微信（WeChat）。

華府智庫「哈德遜研究所」高級研究員赫爾曼（Arthur Herman）3日在富比士雜誌撰文指出，當美國前總統川普2020年簽署行政命令禁止TikTok時，該命令還包括另1個中國社群媒體應用程式微信，儘管微信不像具備母公司字節跳動侵入性演算法的TikTok那樣具有心理威脅性，卻可能構成更大的風險，因為它可以讓中國政府直接取得美國用戶的數據。

請繼續往下閱讀...

微信是全球最大的簡訊應用程式，在全球擁有12億用戶，其中絕大部分生活在中國，它也是少數在中國境內外都能使用的中國社群媒體之一。中國的微信用戶明白，政府正在監控他們在微信上所說的或所發布的文字和圖片，也會審查其所不喜的內容。

2020年，加拿大多倫多大學的「公民實驗室」（The Citizen Lab）發現，微信通過文字識別、視覺識別和重復文件檢測等方式，對聊天圖像進行即時自動審查；一旦微信發現一張受限制的圖片，會立即阻止所有用戶發送該圖片。

赫爾曼寫道，內容審查只是微信的問題之一，儘管微信只刪除來自中國電話用戶的內容，但其監控範圍很廣，包括生活在美國的中國人用戶，如留學生和持有簽證者，今日澳洲約有60萬名微信用戶，英國有130萬，美國有150萬。大多數民眾使用微信只是為了與中國國內的親友保持聯繫，但中國政府可透過各種後門知道他們的位置和其他個人數據，並允許第三方閱讀他們收發的信息。

赫爾曼說：「這意味著，生活在海外的中國公民成為了北京祕密間諜的一環，無論他們是否願意。」微信從10幾億用戶那裡收集的訊息，由母公司騰訊控制，若中國政府想要微信的某些數據，就會得到這些數據，包括任何來自美國的數據。

赫爾曼指出，微信曾指出，其服務器保存在中國以外，但事實上所有的用戶數據都保存在香港的服務器上，而根據「港區國安法」，數據伺服器應服從北京的命令。一些研究人員還指出，微信可能包含了間諜軟件。

赫爾曼說，微信是個嚴重的安全威脅，也是中國監視海外公民、控制他們遵守其意識形態的邪惡手段。他呼籲應全面禁止微信，這不僅可防止美國人的數據落入北京的手中，還可讓生活在海外的中國人脫離習近平的思想桎梏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法