迪士尼玩雲霄飛車 女子隔天竟排出腎結石

女子為了印證雲霄飛車排石法，特地跑去迪士尼搭乘雲霄飛車。（翻攝自TikTok）

2023/04/28 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州一名女子在TikTok上分享了自身故事，患有腎結石的她在尋找治療方法時，發現有許多文章都提到了一種非常不尋常的治療方法，就是去搭乘迪士尼的雲霄飛車，女子親身嘗試該方法搭乘2次後，隔天竟然真的排出了腎結石，引發網友熱議。

據《紐約郵報》報導，女子法倫（Stephen Fallon）近日在TikTok上分享，自己患有腎結石，在搜尋治療方法時，發現不少文章都提到了一種超不尋常的治療方法，就是去位於佛州奧蘭多的迪士尼世界搭一個名為「巨雷山驚險之旅」（Big Thunder Mountain Railroad）的雲霄飛車。法倫決定到迪士尼親身體驗，搭上雲霄飛車乘坐在最後一排，為了增加成效，還特地搭乘兩次。

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遊玩告一段落後，法倫指出，當天晚上自己痛到連晚餐都吃不下，在隔天醒來時，竟真的排出腎結石，證明雲霄飛車療法真的有效。

影片發出後，已有110萬人次的觀看，也吸引網友討論「去迪士尼玩只為了排出腎結石」、「比起去醫院更便宜也更好玩」、「從現在開始我也要告訴患者這個方法」。

女子在遊玩雲霄飛車的隔天，排出腎結石。（翻攝自TikTok）

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