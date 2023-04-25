美情報首長海恩斯：中國輸出監控技術 推動跨國鎮壓

美國國家情報首長（DNI）海恩斯指出，中國不僅在國內進行數位壓制，而且將這種技術輸出到國外，推動了跨國鎮壓。（路透）

2023/04/25 19:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國家情報首長（DNI）海恩斯（Avril Haines）24日警告，包括中國和伊朗在內的國家越來越頻繁使用數位壓制手段，來打擊境內外的異議人士，恐侵蝕全球民主規範。她特別指出，中國監控技術輸出專制國家，加深對民主國家的挑戰，並對美國國家安全甚至民主社會，構成嚴重威脅。

海恩斯在華府智庫「卡內基國際和平基金會」發表演講，就數位威權主義構成不斷擴大的威脅，發表上述看法。她提到，侵入性間諜軟體、虛假訊息和其他技術工具，對美國國安構成嚴重威脅，更糟糕的是，人工智慧（AI）可以使專制政權抵禦反制它們的努力。

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海恩斯說，中國是全球跨國鎮壓的領頭羊，通常是透過數位手段，而且將這種技術輸出到國外，推動了跨國鎮壓。她指出，最近有40多名中國官員，涉嫌在美國騷擾中國公民而遭到起訴。日前，美國司法部才指控，中國警察利用數千個假帳號來傳播中國宣傳並騷擾異議者。

海恩斯還把中國與俄羅斯進行數位壓制模式進行了比較，認為北京在審查數位訊息和監控人口方面，做得比俄羅斯更好，在臉部辨識技術的全球出口也具有優勢。她認為，中國把壓制技術輸出到國外，推動了跨國鎮壓，而「自由之家」已經連續8年將中國列為網路自由度最低的國家

這位美國情報界負責人說，即使中國沒有故意輸出它擴大其數位壓制努力的手法，他們也使其他國家更容易參與此類活動，最終可能利用他們的接觸，來進一步推動其跨國壓制努力。

她還指出，在一些民主出現倒退的國家，中國的公司是領先的技術供應商。它們往往提供成本較低的解決方案，而這些政府則沒有能力進行監管或運營。這些中國公司透過技術能夠收集大量的數據，使得專制領導人能夠更有效地監測人口，並可能根據從數據中獲得的洞察力來操縱、控制和利用這些訊息。

海恩斯表示，在未來的幾年裡，可以預期這些威權政府在使用現有壓制性技術方面，將變得更加老練，並將迅速學會如何利用新的及更具侵入性的技術，特別是自動監控和身分識別技術，因此美國以及其他民主國家需要緊急行動起來，而且必須是全社會行動起來。

美國國家情報首長（DNI）海恩斯指出，中國不僅在國內進行數位壓制，而且將這種技術輸出到國外，推動了跨國鎮壓。（法新社檔案照）

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