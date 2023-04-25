中國網紅免費發冰 大媽抱大包被制止 網酸：看到了人性

社群平台近日傳出1段影片，中國網紅舉辦「中國人免費吃冰淇淋」活動，然現場有名大媽抱走1大包被制止，PO文曝光引中國網友直呼「有時候別怪自己人瞧不上自己人」。（圖擷取自中媒）

2023/04/25 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕寶馬汽車（BMW）旗下MINI日前參加車展，因冰淇淋僅贈外國人引小粉紅出征，許多MINI車主害怕被砸車甚至不敢上路，近期社群平台傳出1名中國網紅舉辦「中國人免費吃冰淇淋」活動，現場有名大媽抱走1大包被制止，PO文曝光引中國網友直呼「有時候別怪自己人瞧不上自己人」。

綜合中媒報導，推特帳戶「為自由而戰-天山劍客」25日發文，並附上1段影片，內文提到中國網紅辛巴不滿MINI只發冰淇淋給外國人，乾脆自掏腰包準備50箱冰淇淋於24日在杭州大廈門口舉辦「中國人免費吃冰淇淋」活動，中國民眾排隊就可領取冰淇淋。公開影像可見，沒想到有名大媽左手、右手各拿1大包被當場制止，對此「為自由而戰-天山劍客」直言，「寶馬為啥不敢全部送冰淇淋，你們看到嗎？」

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PO文曝光後，許多網友紛紛留言與討論，部分中國網友說「剛剛看影片刷到一個大媽推著購物車裝了一車，推測是拿超市推車來免費進貨了」、「最見不得貪得無厭的人」、「讓你吃，你是連吃帶拿，你說外國人看不起中國人嗎？有些中國的素質真的沒法說」，還有網友揶揄「有時候別怪自己人瞧不上自己人」、「看到了人性」、「大媽的意思是手裡拿的給你們留下，冰櫃推走」。

四月24日 中国网络大V辛巴



为了弥补中国人在宝马车展没有吃到冰淇淋而玻璃心碎



辛巴免费请中国人吃冰淇淋，结果现场一大妈抱走一大包，被阻止



评论区笑翻天

请看 pic.twitter.com/uOKu9lt28u — 为自由而战-天山剑客 （@LonelyWarriorMa） April 24, 2023

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