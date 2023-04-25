莫斯科再次警告美國 雙方核武對抗風險持續升高

葉爾馬科夫（見圖）表示，俄羅斯與美國這兩個核武大國發生直接軍事對抗的風險正持續升高。（路透）

2023/04/25 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕自烏俄戰爭爆發，美國為首的西方盟國持續援烏對抗俄羅斯，間接造成美俄雙邊關係愈趨緊繃，俄羅斯於今年2月甚至宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START）協議，引發外界擔憂，俄羅斯外交高級官員週二再警告，俄羅斯與美國這兩個核武大國發生直接軍事對抗的風險正持續升高。

根據《路透》報導，俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以來，莫斯科經常指稱美國與其他的「西方集體（國家）」提高核戰發生的風險，這些指控說法旨在威懾烏克蘭的盟友。

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另外，美國今年3月向俄羅斯表示，在莫斯科拒絕分享資料後，華盛頓將停止交換一些核武數據，據稱這是對俄羅斯暫停參與新戰略武器裁減條約（New START）的回應。

俄羅斯防止核擴散與軍備控制局長葉爾馬科夫（Vladimir Ermakov）25日向俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）表示，「如果美國繼續按照目前與俄羅斯對抗路線，同時讓事態持續擴大到陷入直接軍事衝突邊緣，那麼新戰略武器裁減條約的命運已成定局」；然在塔斯社採訪內容摘要中，葉爾馬科夫並未提及美國對抗路線細節究竟為何。

葉爾馬科夫說：「當今最迫切的威脅......與核武大國之間直接軍事對抗導致核升級的危險程度有關。令我們深感遺憾的是這些風險不斷升高。」

葉爾馬科夫聲稱，莫斯科和北京將評估西方盟國可能參與美國反飛彈系統（anti-missile system）全球擴張的行動，故此「明顯破壞戰略穩定」。

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