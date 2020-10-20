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    延長新戰略武器裁減條約 俄願凍結核彈頭數量

    俄羅斯今（20）日表示，準備向美國提出同意凍結其核武庫，以延長兩國僅存的核武限制規範「新戰略武器裁減條約」（New START）。左為俄國總統普廷，右為美國總統川普。（路透）

    俄羅斯今（20）日表示，準備向美國提出同意凍結其核武庫，以延長兩國僅存的核武限制規範「新戰略武器裁減條約」（New START）。左為俄國總統普廷，右為美國總統川普。（路透）

    2020/10/20 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（20）日表示，準備向美國提出同意凍結核武彈頭數量，以延長兩國僅存的核武限制規範「新戰略武器裁減條約」（New START），該條約將於明年到期。

    綜合外媒報導，俄國外交部發聲明指出，「俄國提出將新戰略武器裁減條約延長1年，並準備與美國做出政治承諾，凍結雙方在此期間的核彈頭數量」。俄方說，所獲得的額外時間可用於就未來核武限制進行談判。

    俄國總統普廷（Vladimir Putin）上週提議把將於2021年2月到期的「新戰略武器裁減條約」延長1年。白宮稱該提議「沒有意義」，除非加上凍結核彈頭數量的條件。

    針對俄國提議，美國週二表示，希望與俄國「立即」舉行會議，以敲定核條約延期。美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，「感謝俄羅斯聯邦願意在核軍備控制問題上取得進展」。

    這項為期10年的「新戰略武器裁減條約」在2010年簽署，將於明年2月5日到期，這是美俄之間僅存的核武限制規範。

    消息人士告訴《CNN》，美國總統川普（Donald Trump）一直敦促國安團隊在11月大選前與俄國達成協議。

    川普原本想讓中國也加入這項核武限制規範，但中國一再拒絕參與。

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