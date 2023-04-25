俄遊艇葉門失蹤5人失聯 疑遭葉門反政府組織劫持

自杜拜駛往吉布地的遊艇「30 Minutes」，據信已遭葉門反政府組織「青年運動」劫持。示意圖。（美聯社）

2023/04/25 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕一艘載有3名俄國人、2名埃及人的遊艇，近日在紅海葉門海岸周遭失蹤，該遊艇的所有人週一（24日）稱，葉門武裝人員劫持了這艘船。

據《美聯社》報導，一艘自杜拜駛往東非國家吉布地的遊艇「30 Minutes」，據信遭到伊朗扶持的葉門反政府組織「青年運動」（Houthi movement）襲擊，該遊艇在巴拿馬註冊，長19公尺。

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然而，「青年運動」至今仍未承認劫持了該船。該遊艇的所有人丘戈耶夫斯基（Dmitriy Chuguevskiy）表示，「30 Minutes」最後一次發送的位置訊息顯示，它在4月19日行經隸屬沙烏地阿拉伯的島嶼「Farasan」周遭，隨即音訊全無至今。

俄國駐沙烏地阿拉伯大使館週日（23日）發表聲明稱，「已與遊艇失去了無線電聯繫，我們將與沙國當局合作，採取一切必要行動、查明失蹤船隻下落，並為船上的俄籍公民提供援助」。

然而，船東丘戈耶夫斯基強調「30 Minutes」若是遇上船隻故障，船長鐵定會發出求救信號，因此沙國當局已假定該船受到武裝人員襲擊。自2015年3月以來，沙烏地阿拉伯領導的軍事聯盟，不斷在葉門境內與「青年運動」作戰。

美國海軍駐中東第五艦隊（United States Fifth Fleet）發言人霍金斯（Timothy Hawkins）則表示，已知悉「30 Minutes」的失蹤情況，並正在著手調查，但「美國第五艦隊沒有收到該船的任何求救信號」。

葉門內戰持續多年，反政府組織「青年運動」曾多次襲擊各國船隻。2022年1月，「青年運動」扣押了阿拉伯聯合大公國船隻「Rwabee」，該船及船上的印度船員不久後獲釋。

同年5月，法國著名帆船運動員波龐（Philippe Poupon）擁有的三體帆船也在葉門沿岸遇襲，「青年運動」武裝分子試圖劫持該船，所幸波龐最終成功駕船逃離。

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