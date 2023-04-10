沙國、阿曼代表團訪問葉門 與胡塞組織商討永久停火

胡塞運動的支持者在參加紀念沙烏地阿拉伯領導的聯盟成立八週年的集會時高喊口號。（美聯社）

2023/04/10 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕為解決葉門長達9年的軍事衝突，沙烏地阿拉伯的代表團9日在葉門首都沙那（Sanaa）與伊朗支持的葉門什葉派反政府武裝組織「胡塞運動」（Houthi）進行會談，商討永久停火。

《美聯社》報導，據反叛武裝組織「胡塞運動」經營的薩巴新聞社（SABA）稱，由沙烏地阿拉伯駐葉門大使率領的沙烏地阿拉伯代表團將與胡塞運動最高政治委員會主席馬沙特（Mahdi al-Mashat）舉行會談，而該委員會負責管理葉門的叛軍控制地區。

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薩巴新聞社援引不具名的消息來源表示，週六（8日）抵達首都沙那的阿曼代表團也將參加會談。胡塞領導人穆罕默德（Mohammed al-Bukaiti）在推特（Twitter）上表示，沙烏地阿拉伯和阿曼官員將討論「如何在葉門實現全面、持久的和平」。他表示，在胡塞運動和沙烏地阿拉伯之間實現光榮的和平將會是「雙方的勝利」。

沙烏地阿拉伯和胡塞運動在上個月達成了一項協議草案，恢復原本去年10月就失效的停火協議。根據沙烏地阿拉伯和葉門官員表示，該項協議目的在於讓葉門能夠回歸政治談判。

官員也說明，雙方的共同理解包括為期六個月的休戰，並停止葉門各地所有軍事活動。他們提到，胡塞運動也承諾與葉門其他政黨共同協商以解決衝突。

阿曼斡旋的沙那會談旨在防止雙方恢復全面戰鬥，本是敵對關係的沙烏地阿拉伯與伊朗達成恢復外交關係的協議。胡塞運動的主要外國支持伊朗表示，與沙烏地阿拉伯達成的協議將有助於結束葉門的衝突。

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