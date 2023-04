印尼購物中心驚傳大火！ 火光濃煙瀰漫整層樓......數十人受困

2023/04/24 23:53

〔即時新聞/綜合報導〕印尼南蘇拉威西省(South Sulawesi)一座購物中心今(24日)發生大火,網上曝光的影片可以看到現場火勢相當大。目前雖無傷亡報告傳出,但還有數十名顧客被困在商場內。

綜合外媒報導,南蘇拉威西省首府錫江市(Makassar)一間名叫「Trans Studio」的購物中心,24日傍晚發生火災。根據推特瘋傳的影向畫面,可以看到火場發生在購物中心2樓,劇烈火勢伴隨陣陣濃煙竄出樓層,商場內顧客驚慌逃竄,尖叫聲四起,場面怵目驚心。

有目擊者表示,事發時購物中心2樓開始有黑煙瀰漫,不少顧客驚覺有異開始往出口逃跑,沒多久後一場大火就爆發。當地消防單位獲報後趕赴現場救災,據稱目前火勢已控制住,雖然官方尚未有死傷數字,但因現場仍濃煙密布,有數十名顧客仍被困在商場內。起火原因目前還有待調查。

VIDEO: Trans Studio Mall Makassar was caught on fire on Monday, 24 April 2023.



The local media of Kompas told that the fire suddenly appeared on 2nd floor of a mall, which located in Tanjung Bunga Metro, Makassar.



Many residents were panicked by fire.pic.twitter.com/AQgdVI1Gdu