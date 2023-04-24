印尼購物中心驚傳大火！ 火光濃煙瀰漫整層樓......數十人受困

印尼南蘇拉威西省一間購物中心24日發生大火。（圖翻攝自推特）

2023/04/24 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）一座購物中心今（24日）發生大火，網上曝光的影片可以看到現場火勢相當大。目前雖無傷亡報告傳出，但還有數十名顧客被困在商場內。

綜合外媒報導，南蘇拉威西省首府錫江市（Makassar）一間名叫「Trans Studio」的購物中心，24日傍晚發生火災。根據推特瘋傳的影向畫面，可以看到火場發生在購物中心2樓，劇烈火勢伴隨陣陣濃煙竄出樓層，商場內顧客驚慌逃竄，尖叫聲四起，場面怵目驚心。

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有目擊者表示，事發時購物中心2樓開始有黑煙瀰漫，不少顧客驚覺有異開始往出口逃跑，沒多久後一場大火就爆發。當地消防單位獲報後趕赴現場救災，據稱目前火勢已控制住，雖然官方尚未有死傷數字，但因現場仍濃煙密布，有數十名顧客仍被困在商場內。起火原因目前還有待調查。

VIDEO: Trans Studio Mall Makassar was caught on fire on Monday, 24 April 2023.



The local media of Kompas told that the fire suddenly appeared on 2nd floor of a mall, which located in Tanjung Bunga Metro, Makassar.



Many residents were panicked by fire.pic.twitter.com/AQgdVI1Gdu — The DOH-ID Media （@TheDOHIDMedia） April 24, 2023

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