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    美國客機空中撞上鳥群 引擎起火返航迫降

    美國航空23日從哥倫布飛往鳳凰城的AA1958班機，在空中撞上鳥群導致引擎起火，示意圖。（法新社）

    美國航空23日從哥倫布飛往鳳凰城的AA1958班機，在空中撞上鳥群導致引擎起火，示意圖。（法新社）

    2023/04/24 14:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州一架班機在當地時間23日早上7點40分左右，傳出起飛不久在空中撞上鳥群，引擎直接起火燃燒，飛機隨後迫降，所幸全員平安，有乘客心有餘悸說，「聽到怪聲又看到起火，還以為一定會發生空難。」

    綜合外媒報導，美國航空23日從哥倫布飛往鳳凰城的AA1958班機，起飛不到30分鐘，引擎突然冒出火光，班機被迫返回降落在約翰格倫國際機場（John Glenn International Airport）。當消防人員、機場工作人員趕到時，還見到飛機引擎旁血跡斑斑。

    AA1958班機乘客馬修（Matthew Danek）表示，「這是人生第一次做好死亡準備」，突然傳出巨大怪聲，他從窗戶看到引擎起火長達3分鐘還噴出火焰，「當下大家瞬間都安靜下來，你看我我看你」，幸好機組人員很冷靜理性安撫大家，同步也立即返航降落。

    乘客費雪（John Fisher）則說，當引擎傳出「哐啷、哐啷」聲音時，機長、副機長有廣播，他們因為無法避開鳥群，導致右邊引擎直接起火燃燒，接著就關掉受損引擎直接返航。

    約翰格倫國際機場指出，緊急迫降只造成輕微航班延誤；美國聯邦航空局也介入調查。

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