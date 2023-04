美國客機空中撞上鳥群 引擎起火返航迫降

2023/04/24 14:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄亥俄州一架班機在當地時間23日早上7點40分左右,傳出起飛不久在空中撞上鳥群,引擎直接起火燃燒,飛機隨後迫降,所幸全員平安,有乘客心有餘悸說,「聽到怪聲又看到起火,還以為一定會發生空難。」

綜合外媒報導,美國航空23日從哥倫布飛往鳳凰城的AA1958班機,起飛不到30分鐘,引擎突然冒出火光,班機被迫返回降落在約翰格倫國際機場(John Glenn International Airport)。當消防人員、機場工作人員趕到時,還見到飛機引擎旁血跡斑斑。

AA1958班機乘客馬修(Matthew Danek)表示,「這是人生第一次做好死亡準備」,突然傳出巨大怪聲,他從窗戶看到引擎起火長達3分鐘還噴出火焰,「當下大家瞬間都安靜下來,你看我我看你」,幸好機組人員很冷靜理性安撫大家,同步也立即返航降落。

乘客費雪(John Fisher)則說,當引擎傳出「哐啷、哐啷」聲音時,機長、副機長有廣播,他們因為無法避開鳥群,導致右邊引擎直接起火燃燒,接著就關掉受損引擎直接返航。

約翰格倫國際機場指出,緊急迫降只造成輕微航班延誤;美國聯邦航空局也介入調查。

