誇張！ 男子大鬧機艙15小時「尿在乘客身上」 終身禁搭美國航空

近期一名印度籍的男大生在搭機返國時突大鬧機艙，期間不僅對機組人員態度惡劣，喝醉後甚至還撒尿在一名熟睡的乘客身上。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2023/03/07 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國航空（American Airlines）出現一離譜的脫序事件，一名印度籍的男乘客在搭機返國時突大鬧機艙，期間不僅對機組人員態度惡劣，喝醉後甚至還撒尿在一名熟睡的乘客身上，誇張行徑也讓他在飛機落地後立即被捕，更被終身禁止搭乘美國航空。

綜合外媒報導，在美國留學的印度籍21歲男大生亞利安（Aryan Vohara），日前搭乘美國航空AA292航班，從紐約市飛往印度德里參加姊姊婚禮，不過他在4日晚間班機一落地，就立刻遭警方逮捕。美國航空表示，這是因為亞利安在約15小時的飛行途中，在機上造成不少危險行為導致。

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據美國航空透露，飛行期間亞利安不但多次與空服人員爭吵不願意就坐，同時還擾亂其他乘客，甚至被一名女乘客投訴，他故意靠在對方身上，外加他還差點坐在一名嬰兒身上，幸好被嬰兒母親及時阻止。不僅如此，亞利安更是做出令人傻眼脫序行為，甚至尿在一名坐在商務艙座位熟睡的乘客身上。

印度機場副警長馬赫拉（Devesh Kumar Mahla）表示，亞利安即使被安保人員帶下飛機時，仍然持續做出不少失禮行為，因此警方將對他採取「最嚴厲的行動」，希望能達到威嚇作用，以避免類似事件再度發生。

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