驚魂！飛機剛起飛「急降435公尺」 差點墜入太平洋

一架美國聯合航空班機在夏威夷起飛後，突然急劇下墜，差點就墜入太平洋；示意圖。（美聯社）

2023/02/14 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕又一起空中驚魂！美國聯合航空公司（United Airlines）一架航班在去年12月18日，從夏威夷茂宜島起飛後不久便急速下墜，在45秒內下降了1425英呎（約435公尺），差一點就要墜入太平洋海面，所幸及時取得控制才沒有造成傷亡。

綜合外媒報導，聯合航空1722號航班在暴雨中從夏威夷卡胡魯伊機場（Kahului Airport）啟程準備飛往舊金山，但就在飛機上升到2200英呎（約670公尺）時，開始突然以將近每分鐘8600英尺（2621公尺）的速度急速下墜，所幸在距離太平洋海面剩775英呎（約236公尺）時重新取得控制，才避免了墜海危機。

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機上乘客威廉斯（Williams）回憶，一開始飛機都正常飛行，但飛機突然開始向下俯衝的時候，機上傳出尖叫聲，約8至10秒左右，飛機又再次急速爬升，最後恢復正常飛行。

報導指出，飛機平安降落在舊金山後，機師提交相關安全報告，該航空公司事後與美國聯邦航空總署（FAA）及國際航空公司飛行員協會（Air Line Pilots Association）進行調查，而飛機上的2名機師總飛行時數約2.5萬小時，後來都接受了額外的培訓。

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