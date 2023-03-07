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    驚險！飛行途中嘗試打開艙門還攻擊空服員 男子面臨無期徒刑

    美國聯合航空客機，發生乘客試圖在空中打開艙門、攻擊空服員的驚險事件。聯合航空班機示意圖。（美聯社）

    美國聯合航空客機，發生乘客試圖在空中打開艙門、攻擊空服員的驚險事件。聯合航空班機示意圖。（美聯社）

    2023/03/07 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空5日從洛杉磯飛往波士頓的航班，發生麻薩諸塞州33歲乘客托雷斯（Francisco Severo Torres）試圖在空中打開艙門、攻擊空服員的驚險事件，幸好飛機最終平安降落，托雷斯最高將面臨無期徒刑。

    《紐約時報》報導，美國聯合航空2609號航班，5日上午8時20分從洛杉磯起飛，距離波士頓還剩下45分鐘左右時，駕駛艙內突然發出警報，顯示頭等艙和經濟艙之間的艙門已被解除鎖定。

    1名空服員前去檢查時，發現艙門把手已向解鎖位置移動了大約4分之1距離，緊急逃生滑梯的解鎖桿也被移動到解除的位置。由於空服員曾看過托雷斯出現在艙門附近，因此懷疑是他試圖打開艙門，當場質問托雷斯並向機長通報，指稱有乘客對飛安構成威脅，最好儘快降落。

    沒過多久，在座位上的托雷斯便起身朝著2名走道上的空服員走去，以掰斷的金屬湯匙把手連刺其中1人的脖子3下，幸好並沒有造成傷害，乘客們也協助空服員制服托雷斯。

    飛機在波士頓落地後托雷斯旋即被捕，他供稱自己當時想要打開艙門並跳出飛機，而且托雷斯認為空服員想要殺了他，因此決定先下手為強。

    托雷斯目前被指控使用危險武器企圖干擾機組人員的罪嫌，最高可判無期徒刑，他6日在波士頓地方法院出庭後，被羈押到9日開庭為止。據了解，托雷斯2015年曾住進精神病院，接受過精神障礙評估。

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