畫面曝光！飛到空中「艙門忽然打開」 機上行李全飛走

這架具43年歷史的安托諾夫An-26（Antonov An-26）軍民通用運輸機飛到9千英尺高處時，機艙門忽然因不明原因開啟。（圖擷取自「@Videos_gen」推特、本報合成）

2023/01/10 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯當地近日1架運輸機從西伯利亞馬根機場升空不久後，機艙門因不明原因忽然自行打開，由於機艙壓力逐漸減少，導致乘客所配戴帽子、大部分行李被吸出門外後消失空中，所幸機上乘客和空服員皆未受傷，目前當局已介入調查，消息曝光後引起外界矚目。

綜合外媒報導，伊爾庫茨克航空1架具43年歷史的安托諾夫An-26（Antonov An-26）軍民通用運輸機，當地時間9日從農村馬根機場（Magan）起飛前往馬加丹（Magan）市，升空到約9000英呎（約2.74公里）高空中時機艙門因不明原因突然開啟，引發艙內民眾一陣恐慌。

請繼續往下閱讀...

從艙內男乘客所拍攝的現場畫面可見，飛機後門打開後，艙內乘客配戴的帽子被吸往後方空中，還有1條綁在行李艙上方的布條也不斷搖晃，多數行李也都飛出機外。

報導指出，艙門開啟後，機長立即決定飛回馬根並緊急迫降，且機上乘客都穿著厚大衣能抵禦西伯利亞零下40度的寒冷天氣，因此無人因事故造成體溫過低，機上包括6名空服員與25名乘客皆未受傷。

由蘇聯研發製造的安托諾夫An-26於1970年代推出，1986年停產，而針對這起事航空事故，經初步調查推測為安裝未經官方批准的零件，導致起落架的階梯鎖故障所致，當局將繼續調這起航空事故。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法