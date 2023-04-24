中國再傳集體輕生 四川3年輕人走上絕路

中國四川傳出3名30歲以下男女集體輕生。（圖擷自微博）

2023/04/24 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省知名景點張家界天門山，本月發生3男1女相約服毒並從玻璃棧道跳下事件，一時之間震驚中國各界，沒想到如今又傳出四川3名30歲以下男女也集體輕生，3條年輕的生命就這樣走上絕路。

綜合中媒報導，四川省什邡市鎣華鎮一處林區，22下午5時許有民眾發現2男1女躺在空地上沒有呼吸，從現場可以看到女子位於正中間，2名男性則躺在兩側。由於事發地點位於山區，因此出動警察、消防、村民、林區工作人員共100多人，才在23日凌晨將遺體搬下去。

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什邡市公安局今天（24日）公布案情調查，3名死者分別為四川巴中30歲謝女、福建泉州26歲周男、河南許昌23歲梁男，3人從外地相約前往鎣華鎮天橋村後，在林區深處走上絕路，警方在現場發現疑似劇毒物品。

中國網友看到這則消息後相當震驚，有人感嘆「感覺社會性抑鬱在蔓延」、「他們想求救的聲音永遠發不出來」，還有人直指中國有6億人口月收入不足1000人民幣（約新台幣4439元），暗示正是生活太苦過不去才會想不開。

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