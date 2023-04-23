9歲男童和家人出國度假 竟遭父親好友夥人槍擊爆頭慘死！

來自美國紐約的9歲男童菲利茲，近日與父親到多明尼加度假卻遭遇槍擊身亡。（圖翻攝自推特）

2023/04/23 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男童近日和家人出國度假，沒想到本應開心的旅程，在他們離開機場沒多久就演變成憾事，男童在車上遭遇槍擊，送醫後宣告不治。

綜合美媒報導，來自紐約北部布朗克斯區（Bronx）的9歲男童菲利茲（Gioser Luis Feliz），本月19日和父親塞吉歐（Sergio Luis Feliz）啟程前往加勒比海島國多明尼加度假5天，順道拜訪在當地的親戚。當天下午，2人從紐約甘迺迪國際機場（Kennedy International Airport）飛往多國第二大城聖地牙哥（Santiago）的茨堡國際機場（Cibao International Airport），抵達便叫車打算先到親戚家打聲招呼。

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沒想到2人坐車剛離開機場沒多久，在一處收費站遭遇槍擊，一顆子彈射中菲利茲的頭部，隨後緊急送往槍擊地點附近一間醫院後宣告不治。據悉，事發時有多名嫌犯乘坐一輛租來的車，從茨堡國際機場開始就尾隨，經過收費站時，犯罪團夥直接從車上對2人座車掃射後逃離現場。

菲利茲的家屬起初以為這是一起隨機暴力犯罪事件，但多國警方不到24小時就逮捕6人歸案，發現其中一名32歲男子莫雷爾（Tomas Pena Morel）與被害男童父親關係匪淺。

菲利茲的叔叔埃爾南德茲（Julian Hernandez）上週五（21日）接受美媒《CBS》訪問時指稱，莫雷爾是塞吉歐認識將近10年的好友，塞吉歐將他視為好兄弟，出事後莫雷爾還陪在塞吉歐身邊安慰他，表現出一副很難過的模樣，「現在看來，這很可能是他驚心策劃的謀殺！」

塞吉歐面對愛子的死相當難過且自責，接受媒體訪問時透露將把兒子的遺體運回紐約安葬，還說經過這件事他不再相信任何人，誓言為兒子的死討回公道。此事引發美國和多國社會熱議，多國總統阿比納迪爾（Luis Abinader）還為此在推特發文譴責這起暴力事件。目前警方正進一步調查犯罪團夥與塞吉歐的關係、犯罪動機。

Desde que me enteré de la muerte del niño Gioser Luis Féliz, estoy dando seguimiento al caso. He sido informado por el Director de la Policía Nacional sobre el apresamiento de los 5 delincuentes que cometieron ese horrendo crimen. Ahora se debe asegurar justicia en los tribunales — Luis Abinader （@luisabinader） April 20, 2023

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