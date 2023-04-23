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    9歲男童和家人出國度假 竟遭父親好友夥人槍擊爆頭慘死！

    來自美國紐約的9歲男童菲利茲，近日與父親到多明尼加度假卻遭遇槍擊身亡。（圖翻攝自推特）

    來自美國紐約的9歲男童菲利茲，近日與父親到多明尼加度假卻遭遇槍擊身亡。（圖翻攝自推特）

    2023/04/23 20:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男童近日和家人出國度假，沒想到本應開心的旅程，在他們離開機場沒多久就演變成憾事，男童在車上遭遇槍擊，送醫後宣告不治。

    綜合美媒報導，來自紐約北部布朗克斯區（Bronx）的9歲男童菲利茲（Gioser Luis Feliz），本月19日和父親塞吉歐（Sergio Luis Feliz）啟程前往加勒比海島國多明尼加度假5天，順道拜訪在當地的親戚。當天下午，2人從紐約甘迺迪國際機場（Kennedy International Airport）飛往多國第二大城聖地牙哥（Santiago）的茨堡國際機場（Cibao International Airport），抵達便叫車打算先到親戚家打聲招呼。

    沒想到2人坐車剛離開機場沒多久，在一處收費站遭遇槍擊，一顆子彈射中菲利茲的頭部，隨後緊急送往槍擊地點附近一間醫院後宣告不治。據悉，事發時有多名嫌犯乘坐一輛租來的車，從茨堡國際機場開始就尾隨，經過收費站時，犯罪團夥直接從車上對2人座車掃射後逃離現場。

    菲利茲的家屬起初以為這是一起隨機暴力犯罪事件，但多國警方不到24小時就逮捕6人歸案，發現其中一名32歲男子莫雷爾（Tomas Pena Morel）與被害男童父親關係匪淺。

    菲利茲的叔叔埃爾南德茲（Julian Hernandez）上週五（21日）接受美媒《CBS》訪問時指稱，莫雷爾是塞吉歐認識將近10年的好友，塞吉歐將他視為好兄弟，出事後莫雷爾還陪在塞吉歐身邊安慰他，表現出一副很難過的模樣，「現在看來，這很可能是他驚心策劃的謀殺！」

    塞吉歐面對愛子的死相當難過且自責，接受媒體訪問時透露將把兒子的遺體運回紐約安葬，還說經過這件事他不再相信任何人，誓言為兒子的死討回公道。此事引發美國和多國社會熱議，多國總統阿比納迪爾（Luis Abinader）還為此在推特發文譴責這起暴力事件。目前警方正進一步調查犯罪團夥與塞吉歐的關係、犯罪動機。

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