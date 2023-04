女遊客在奧斯威辛集中營「擺拍網美照」 被網轟不尊重歷史

一名女遊客在奧斯威辛集中營遺址鐵軌上,做出擺拍打卡網美照的白目行徑,遭到大批網友抨擊。(圖擷取自@MariaRMGBNews推特)

2023/04/21 17:16

〔即時新聞/綜合報導〕位在波蘭奧斯威辛的伯肯諾納粹集中營博物館(Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum),在二戰期間被德國納粹用來迫害百萬名猶太人,將他們用火車運往此處後集體處決。該處後來被改為博物館讓倖存者與後人悼念這段歷史,近期卻傳出有名女遊客竟在此拍攝網美照,引發眾怒。

英國GB News的製作人墨菲(Maria Murphy)16日在個人推特上發文,並附上一張照片,她在文中指出照片地點為奧斯威辛集中營,而裡面有一名身份不明的女子,先是坐在當年載運100多萬名猶太人前往集中營處決的鐵軌上,接著露出一臉非常愉悅、甚至擺出各種搔首弄姿的模樣,讓同行男性以手機拍攝打卡用的網美照。

請繼續往下閱讀...

該名女子的拍照位置,許多當年倖存者、後世紀錄片與書籍皆有提及,是讓無數被載往集中營的猶太人充滿絕望記憶、象徵歷史傷口的事發地點之一,因此墨菲在文中批評,「我今天渡過了人生中最難受一段經歷,但我遺憾地發現——似乎不是每個人都覺得,這令人辛酸」。

該篇貼文立即引起廣大迴響,更有超過3000多萬人次瀏覽,網友紛紛抨擊拍照女子過分輕佻、不尊重歷史,更有不少網友指出自己也曾在現場目睹類似事件,「在有著沉痛的歷史背景地方做出白目行為」、「他們真的知道自己當時身處何處嗎?」、「完全缺乏歷史意識。他們學生時期到底被教育了什麼」、「我不敢相信你必須告訴成年人要懂得禮貌和尊重,這應該是常識耶」。

該文也引起奧斯威辛集中營博物館注意,並留言回應,「照片能承載參觀遊客的龐大情感與紀錄價值,圖像則能幫助我們銘記過去。當來到奧斯威辛集中營時,遊客應謹記在心——他們踏入的正是前集中營的真實遺址,曾經有超過100萬人在這裡遭到屠殺。尊重他們所留下的記憶」。

此外,這已不是奧斯威辛集中營博物館第一次出面譴責遊客的類似行為,在2019年博物館就曾在推特帳號發文,先是貼出不同遊客將館前鐵軌當成平衡木,並站在上面拍攝「打卡」照片的畫面,並在文中請所有遊客在此處對遇害者們保持尊重。

Pictures can hold immense emotional & documentation value for visitors. Images help us remember.



When coming to @AuschwitzMuseum visitors should bear in mind that they enter the authentic site of the former camp where over 1 million people were murdered. Respect their memory. — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 16, 2023

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) March 20, 2019

'People care more about how they look on social media than actually taking in what happened in these places.'



GB News' Maria Murphy joins Mark Dolan to discuss being 'bewildered' by visitors posing for pictures on the train tracks to Auschwitz.@MariaRMGBNews | @MrMarkDolan pic.twitter.com/DYw1ABbb3X — GB News (@GBNEWS) April 16, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法