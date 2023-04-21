女遊客在奧斯威辛集中營「擺拍網美照」 被網轟不尊重歷史
〔即時新聞／綜合報導〕位在波蘭奧斯威辛的伯肯諾納粹集中營博物館（Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum），在二戰期間被德國納粹用來迫害百萬名猶太人，將他們用火車運往此處後集體處決。該處後來被改為博物館讓倖存者與後人悼念這段歷史，近期卻傳出有名女遊客竟在此拍攝網美照，引發眾怒。
英國GB News的製作人墨菲（Maria Murphy）16日在個人推特上發文，並附上一張照片，她在文中指出照片地點為奧斯威辛集中營，而裡面有一名身份不明的女子，先是坐在當年載運100多萬名猶太人前往集中營處決的鐵軌上，接著露出一臉非常愉悅、甚至擺出各種搔首弄姿的模樣，讓同行男性以手機拍攝打卡用的網美照。
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該名女子的拍照位置，許多當年倖存者、後世紀錄片與書籍皆有提及，是讓無數被載往集中營的猶太人充滿絕望記憶、象徵歷史傷口的事發地點之一，因此墨菲在文中批評，「我今天渡過了人生中最難受一段經歷，但我遺憾地發現——似乎不是每個人都覺得，這令人辛酸」。
該篇貼文立即引起廣大迴響，更有超過3000多萬人次瀏覽，網友紛紛抨擊拍照女子過分輕佻、不尊重歷史，更有不少網友指出自己也曾在現場目睹類似事件，「在有著沉痛的歷史背景地方做出白目行為」、「他們真的知道自己當時身處何處嗎？」、「完全缺乏歷史意識。他們學生時期到底被教育了什麼」、「我不敢相信你必須告訴成年人要懂得禮貌和尊重，這應該是常識耶」。
該文也引起奧斯威辛集中營博物館注意，並留言回應，「照片能承載參觀遊客的龐大情感與紀錄價值，圖像則能幫助我們銘記過去。當來到奧斯威辛集中營時，遊客應謹記在心——他們踏入的正是前集中營的真實遺址，曾經有超過100萬人在這裡遭到屠殺。尊重他們所留下的記憶」。
此外，這已不是奧斯威辛集中營博物館第一次出面譴責遊客的類似行為，在2019年博物館就曾在推特帳號發文，先是貼出不同遊客將館前鐵軌當成平衡木，並站在上面拍攝「打卡」照片的畫面，並在文中請所有遊客在此處對遇害者們保持尊重。
Pictures can hold immense emotional & documentation value for visitors. Images help us remember.— Auschwitz Memorial （@AuschwitzMuseum） April 16, 2023
When coming to @AuschwitzMuseum visitors should bear in mind that they enter the authentic site of the former camp where over 1 million people were murdered. Respect their memory.
When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl— Auschwitz Memorial （@AuschwitzMuseum） March 20, 2019
'People care more about how they look on social media than actually taking in what happened in these places.'— GB News （@GBNEWS） April 16, 2023
GB News' Maria Murphy joins Mark Dolan to discuss being 'bewildered' by visitors posing for pictures on the train tracks to Auschwitz.@MariaRMGBNews | @MrMarkDolan pic.twitter.com/DYw1ABbb3X