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    黑人少年錯按門鈴竟遭槍擊 檢方襲擊罪起訴屋主

    黑人少年亞爾按錯門鈴卻被槍擊，所幸現已出院，正逐漸從槍傷中康復。（路透）

    黑人少年亞爾按錯門鈴卻被槍擊，所幸現已出院，正逐漸從槍傷中康復。（路透）

    2023/04/18 10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯城（Kansas City）1名男子上週槍擊1名黑人少年，週一（17日）面臨2項重罪指控。黑人少年因接送其雙胞胎弟弟，不慎誤闖男子宅院，卻無端遭到攻擊。

    據《路透》報導，克萊郡（Clay County）檢察官湯普森（Zachary Thompson）表示，上週四（13日）晚間10時許，85歲白人萊斯特（Andrew Lester）在他的家門口開槍擊中了16歲黑人少年亞爾（Ralph Yarl）。

    檢方週一以一級襲擊罪、武裝犯罪行為起訴了萊斯特。檢察官湯普森指出，萊斯特持左輪手槍連開2槍，分別命中了亞爾的頭部、手臂，但亞爾甚至沒有跨過門檻，且過程中雙方未有任何言語交流。

    湯普森在記者會上表示：「我可以告訴你，此案有種族成分。」如果萊斯特的罪名成立，可能將面臨終身監禁，因刑事訴訟最高可判處其15年監禁。堪薩斯城的抗議活動已持續2天，示威者週一聚集在萊斯特的家門前高呼口號。

    亞爾已經出院，並正逐漸從槍傷中康復。美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在推特上回應此事，稱「任何孩子都不應生活在『按錯門鈴而被槍擊』的恐懼中」。

    堪薩斯城位於密蘇里州，該州州法中有一項《堅守陣地法》（stand-your-ground law），允許屋主合理的使用武力抵禦可疑的入侵者，但除非生命受到威脅或面臨嚴重傷害，否則不能使用致命武力。

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