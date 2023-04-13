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    美國肯塔基銀行槍擊案5死9傷 槍手母親曾狂打911示警

    肯塔基路易維爾市發生5死9傷槍擊案，民眾4月12日在該市穆罕默德·阿里中心哀悼亡者。（法新社）

    肯塔基路易維爾市發生5死9傷槍擊案，民眾4月12日在該市穆罕默德·阿里中心哀悼亡者。（法新社）

    2023/04/13 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州老國民銀行（Old National Bank）週一（10日）發生5死9傷槍擊案，該銀行25歲男性職員斯特金（Connor Sturgeon）疑因不滿遭銀行開除，遂開槍報復。美媒今天披露，槍擊事件發生時，斯特金的母親曾瘋狂撥打報案電話，試圖阻止兒子鑄成大錯。

    據《路透》報導，肯塔基州路易維爾（Louisville）市警察局公布了事發當下多個緊急通話內容，包括透過視訊會議親睹槍擊過程的數名職員來電，及1名自稱是槍手母親的女子撥通了該市的緊急專線。

    週一早上，驚慌失措的銀行員工紛紛報警求助，但1名自稱是嫌疑人母親的女子引起了警方關注。女子壓抑不住顫抖的呼吸，幾近崩潰的告訴接線員，她收到兒子室友的通知，「他留下了一張紙條，表明他有槍並正前往銀行」。

    女子在通話中表示：「他從來沒有傷害過任何人，他是一個非常好的孩子。我們甚至沒有槍，我不知道他從哪裡弄到槍。」

    錄音檔雖對外發布，但女子的姓名全程經過警方消音處理。現有逾百名路易維爾市居民，正聚集在該市的穆罕默德·阿里中心（Muhammad Ali Center），守夜並替亡者祈禱。

    路易維爾市長格林伯格（Craig Greenberg）在守夜的演說中稱，週一的槍擊事件使該市2023年因槍支暴力而喪生的人數升至40人，「我們現在都很痛苦。無論你是否認識週一遇害的優秀人們，我們今晚都聚在一起，正視暴力事件的悲慘後果」。

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