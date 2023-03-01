美國23歲男街頭掏槍「處決」男遊民 驚駭過程全被錄下

美國密蘇里州2月27日發生一起街頭槍殺案。（翻攝推特）

2023/03/01 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州在2月27日發生一起街頭槍殺案，一名23歲男子持槍在街頭將一名男性遊民殺害，男遊民未曾反抗，行兇過程如行刑處決。目前23歲男子已經被逮捕。

綜合外媒報導，事發於密蘇里州聖路易市中心，當日上午10時許，23歲槍手湯瑪斯（Deshawn Thomas）被人拍下行兇畫面。

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影片伊始，湯瑪斯與一名40多歲男遊民僵持，男遊民坐在人行道邊緣，而湯瑪斯站立，氣氛相當緊張，接著湯瑪斯從懷裡掏出手槍與裝填子彈，男遊民見狀未逃跑，只舉起雙手，湯瑪斯隨後開槍，男遊民當場死亡。司法單位並未透露關於男遊民的更多訊息，有目擊者指出，事發前不久，受害者與湯瑪斯在附近加油站發生爭執。

湯瑪斯行兇後逃逸，當地警方獲報後循線追捕，並在當天下午於公共圖書館中將湯瑪斯依殺人罪嫌逮捕，事後也對湯瑪斯提出一級謀殺罪指控。目前尚不知湯瑪斯是否有其他前科。

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