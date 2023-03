美國23歲男街頭掏槍「處決」男遊民 驚駭過程全被錄下

2023/03/01 13:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國密蘇里州在2月27日發生一起街頭槍殺案,一名23歲男子持槍在街頭將一名男性遊民殺害,男遊民未曾反抗,行兇過程如行刑處決。目前23歲男子已經被逮捕。

綜合外媒報導,事發於密蘇里州聖路易市中心,當日上午10時許,23歲槍手湯瑪斯(Deshawn Thomas)被人拍下行兇畫面。

影片伊始,湯瑪斯與一名40多歲男遊民僵持,男遊民坐在人行道邊緣,而湯瑪斯站立,氣氛相當緊張,接著湯瑪斯從懷裡掏出手槍與裝填子彈,男遊民見狀未逃跑,只舉起雙手,湯瑪斯隨後開槍,男遊民當場死亡。司法單位並未透露關於男遊民的更多訊息,有目擊者指出,事發前不久,受害者與湯瑪斯在附近加油站發生爭執。

湯瑪斯行兇後逃逸,當地警方獲報後循線追捕,並在當天下午於公共圖書館中將湯瑪斯依殺人罪嫌逮捕,事後也對湯瑪斯提出一級謀殺罪指控。目前尚不知湯瑪斯是否有其他前科。

St. Louis:



This was on Monday. pic.twitter.com/zKWob0qKH9