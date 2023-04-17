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    「女生吃麵崩潰」片瘋傳 內情曝光網勸她「分手」

    中國近日瘋傳1段名叫「女生因為吃麵崩潰」影片，真相曝光後，網友反而改挺這名女生。（取自微博）

    中國近日瘋傳1段名叫「女生因為吃麵崩潰」影片，真相曝光後，網友反而改挺這名女生。（取自微博）

    2023/04/17 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日網路瘋傳1段名叫「女生因為吃麵崩潰」影片，內容為坐在駕駛座男子拍攝坐副駕的女子情緒崩潰的畫面，主題圍繞「麵不好吃」，不過背後真相曝光後，網友們反而大讚女子的思考邏輯，並勸她趕快離開該名男子。

    綜合媒體報導，女子之所以會崩潰失控，是因2人日前出去吃飯，苦等30分鐘，好不容易吃到了人民幣15元（約新台幣66.5元）的麵，然而那碗麵又糊又有腥味，讓女子忍不住向業者反應，孰料男子覺得她這種行為很丟臉，直接掉頭走人。

    影片中可看到，女子除了解釋向業者反應的原因，也不認為她的行為有什麼不妥，結果男子竟嫌她丟臉，還把她丟在店裡面，讓她相當委屈。另一方面，面對女子質問「為什麼直接走？」男子則是全程都不予回應，默默地把她崩潰的樣子錄下來並PO網公諸於世。

    影片一出，網友們反而力挺女子，並指責他，「她都這樣了，你還拿著手機繼續拍？」、「你當場直接走人是羞辱她，她會生氣是理所當然」；也有網友表示，儘管女子情緒激動但思考邏輯依舊清晰，甚至勸她趕快離開這個男的。

    影片爆紅後，當事女子17日出面回應，稱當時她沒有跟業者爭吵，也沒有影響到餐廳經營跟其他顧客，結果反而被嫌愛計較、丟臉，才會讓她如此激動，而如今男子還在跟大批網友爭論，讓她直言「真的很幼稚」。

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