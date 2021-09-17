中國人看盜版還私訊抱怨劇情 日本漫畫家怒了

漫畫作者杏堂麻衣在推特上表示，她對這種看盜版還來抱怨劇情的作法感到非常無言。（擷取自推特）

2021/09/17 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國人又鬧笑話了！日前一名中國網友因對某部日本漫畫的劇情不滿，特地翻牆向作者抱怨，不過作者在得知他居然是盜版讀者後勃然大怒，更因此直言他「看盜版還大小聲」的行為十分令人厭惡。

這名暱稱「維達爾」的網友一開始先是在中國某個討論區批評劇情，此後在其他網友「要說就去跟作者說」的激將法之下，翻牆使用推特私訊作者杏堂麻衣，不諳日語的他還利用Google的翻譯功能闡述了「想法」。

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不過，杏堂麻衣在看完這名網友的長篇大論後表示，「我沒有義務接受違法讀者的挖苦，你的行為非常令人不悅。」隨後也嚴肅的駁斥了該名網友「因為不會日文，所以才看盜版」的辯解。

杏堂麻衣指出，「兩件事並沒有關連，違法行為就是違法。」、「看盜版之後還向作者發表感想，這種事十分令人厭惡，以後請不要再對我還有其他作家做出這種行為。」

而在這件事情過後，又有另外一名暱稱為「Anchor Hung」的中國網友在推特上向杏堂麻衣表示，中國之所以看盜版是因為作者沒有提供合法觀看管道，所以他認為「雙方都有責任」，並質問作者指責中國人看盜版的行為「是否太不近人情？」

杏堂麻衣則回覆，「違法就是違法，扯到人情上就太卑劣了。」

暱稱「維達爾」的中國網友起初在網路上批評這部漫畫，之後更「轉戰」到作者本人的推特。（擷取自微博）。

「維達爾」貼出了他與漫畫作者杏堂麻衣的私訊對話，而杏堂老師在發現他是盜版讀者後，生氣的表示「你的行為非常令人不悅」。（擷取自微博）

一名中國網友「Anchor Hung」指責作者譴責看盜版的行為「沒有人情味」，作者則稱這種扯到人情上的說法非常卑劣。（擷取自推特）

其他中國網友表示，責怪作者沒有將作品發行中文版非常沒有道理。（擷取自PTT）

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