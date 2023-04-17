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    緊急喊停！史上最大型火箭SpaceX星艦發射取消 原因曝光

    史上最大型火箭「星艦（Starship）」原定17日當地時間早上9時20分試射，不過在發射前最後一刻決定延遲。（取自推特、法新社；本報合成）

    史上最大型火箭「星艦（Starship）」原定17日當地時間早上9時20分試射，不過在發射前最後一刻決定延遲。（取自推特、法新社；本報合成）

    2023/04/17 22:14

    〔即時新聞／綜合報導〕馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司SpaceX所製造史上最大型火箭「星艦（Starship）」原定於週一（17日）當地時間早上9時20分（台灣晚間9時20分）在德州墨西哥灣沿岸發射，不過在發射前最後一刻緊急喊停，決定延遲發射。

    《CNBC》報導，SpaceX首席工程師指出，由於火箭超重型助推器的增壓系統出現問題，因此決定取消今天的試射；而馬斯克也透過推特表示，「今天學到了很多，將在幾天後重試。」有消息指出，預計至少須48小時才能再次嘗試，最快於週三發射。

    星艦旨在運送貨物和人員到地球以外的地方，對於美國國家航空暨太空總署（NASA）將太空員送至月球的計畫至關重要。2年前，SpaceX得到NASA近30億美元的合約，目標將採用星艦作為運送太空員至月球的媒介。

    史上最大型火箭「星艦（Starship）」原定17日當地時間早上9時20分試射，不過在發射前最後一刻決定延遲。（取自推特/@SpaceX）

    史上最大型火箭「星艦（Starship）」原定17日當地時間早上9時20分試射，不過在發射前最後一刻決定延遲。（取自推特/@SpaceX）

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