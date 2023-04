緊急喊停！史上最大型火箭SpaceX星艦發射取消 原因曝光

2023/04/17 22:14

〔即時新聞/綜合報導〕馬斯克(Elon Musk)旗下的太空探索技術公司SpaceX所製造史上最大型火箭「星艦(Starship)」原定於週一(17日)當地時間早上9時20分(台灣晚間9時20分)在德州墨西哥灣沿岸發射,不過在發射前最後一刻緊急喊停,決定延遲發射。

《CNBC》報導,SpaceX首席工程師指出,由於火箭超重型助推器的增壓系統出現問題,因此決定取消今天的試射;而馬斯克也透過推特表示,「今天學到了很多,將在幾天後重試。」有消息指出,預計至少須48小時才能再次嘗試,最快於週三發射。

星艦旨在運送貨物和人員到地球以外的地方,對於美國國家航空暨太空總署(NASA)將太空員送至月球的計畫至關重要。2年前,SpaceX得到NASA近30億美元的合約,目標將採用星艦作為運送太空員至月球的媒介。

Learned a lot today, now offloading propellant, retrying in a few days …