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    印度頒獎典禮熱死人 不堪6小時曝曬11人中暑死亡

    印度孟買馬哈拉施特拉邦昨舉辦戶外頒獎典禮，活動長達6小時，台下觀眾在沒有遮蔽處釀成11死。（取自印度人民黨發言人Prem Shukla 推特）

    印度孟買馬哈拉施特拉邦昨舉辦戶外頒獎典禮，活動長達6小時，台下觀眾在沒有遮蔽處釀成11死。（取自印度人民黨發言人Prem Shukla 推特）

    2023/04/17 15:33

    〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買郊區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）昨舉辦戶外頒獎典禮，由於獲獎人為知名社會活動家且頒獎人為內政部長，地方政府動員數十萬人來充場面，多達600多人不堪長達6小時的曝曬中暑，50人被緊急送醫，其中11人因熱衰竭死亡。

    根據印度媒體《印度時報》 報導，該頒獎典禮為某知名社會活動家獲獎而辦，從上午8點開始至下午1點，當時最高氣溫達38度，貴賓包含頒獎人內政部長等都被安排在有遮陽帳篷內，反觀數十萬群眾只能在台下曝曬。

    《The Wire》報導，現場多達120人中暑，一名54歲觀眾當場心臟病發，送醫後不治，還有許多人因脫水倒地，疑似還發生踩踏事件。

    馬哈拉施特拉邦長欣德（Eknath Shinde）昨晚深夜證實，頒獎典禮過後台下群眾至少有50人被送醫，其中11人因熱衰竭死亡，多數死者為老年人。

    欣德說，這是非常痛苦的事件，成千上萬的人來參加，活動進行很順利，但最後發生不幸，「想提供幫助給這些在院治療的人，而不是把這件事政治化」。

    欣德宣布，將給予每名死者50萬盧比（新台幣約18萬5千元）補償，政府也將負擔所有在院治療的中暑者治療費用，

    有官員抨擊，該頒獎典禮戶外形式、活動時間都不符合夏季高溫計劃。社運人士拉吉夫（Rajeev Mishra）批評，這些死亡都是政府管理不善造成。

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