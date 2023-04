印度頒獎典禮熱死人 不堪6小時曝曬11人中暑死亡

2023/04/17 15:33

〔即時新聞/綜合報導〕印度孟買郊區馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)昨舉辦戶外頒獎典禮,由於獲獎人為知名社會活動家且頒獎人為內政部長,地方政府動員數十萬人來充場面,多達600多人不堪長達6小時的曝曬中暑,50人被緊急送醫,其中11人因熱衰竭死亡。

根據印度媒體《印度時報》 報導,該頒獎典禮為某知名社會活動家獲獎而辦,從上午8點開始至下午1點,當時最高氣溫達38度,貴賓包含頒獎人內政部長等都被安排在有遮陽帳篷內,反觀數十萬群眾只能在台下曝曬。

《The Wire》報導,現場多達120人中暑,一名54歲觀眾當場心臟病發,送醫後不治,還有許多人因脫水倒地,疑似還發生踩踏事件。

馬哈拉施特拉邦長欣德(Eknath Shinde)昨晚深夜證實,頒獎典禮過後台下群眾至少有50人被送醫,其中11人因熱衰竭死亡,多數死者為老年人。

欣德說,這是非常痛苦的事件,成千上萬的人來參加,活動進行很順利,但最後發生不幸,「想提供幫助給這些在院治療的人,而不是把這件事政治化」。

欣德宣布,將給予每名死者50萬盧比(新台幣約18萬5千元)補償,政府也將負擔所有在院治療的中暑者治療費用,

有官員抨擊,該頒獎典禮戶外形式、活動時間都不符合夏季高溫計劃。社運人士拉吉夫(Rajeev Mishra)批評,這些死亡都是政府管理不善造成。

Eknath Shinde boasting about record-breaking crowd while 12 people lost their lives due to heat stroke. Your words of pride mean nothing to the families of those who perished. Take responsibility for your negligence. pic.twitter.com/2miSjbVJMx

At least 8 persons are reported to have died due to the heatwave at Kharghar, Navi Mumbai today. Several people who had gone to attend the Maharashtra Bhushan Award ceremony are hospitalised and some of them are still critical. CM Eknath Shinde visited the hospital. pic.twitter.com/zXxC5KQWdA