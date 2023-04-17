G7外長會議在日本開幕 確認台海和平與穩定很重要

七大工業國集團（G7）外長會議開幕，日本外務大臣林芳正（前左）邀請美國國務卿布林肯（前右）等各國外長齊聚一堂。（歐新社）

2023/04/17 09:59

首次上稿 09:11

更新時間 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外長會議16日在日本長野縣輕井澤市王子飯店開幕，晚間由日本外務大臣林芳正主持工作晚宴，針對印太地區局勢、中國在台灣周邊加強軍事演習等交換意見，與會外長並確認台海和平與穩定的重要性，反對單方面以武力改變現狀的企圖。

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綜合日媒報導，林芳正針對與中國關係表示，作為國際社會負責任的一員，直接表達我們的關切並呼籲採取行動，同時在全球問題上共同努力，建立建設性和穩定的關係。會中確認台海和平與穩定的重要性。

與會外長也對北韓13日發射配備固體燃料發動機的新型洲際彈道飛彈 （ICBM）表達嚴重關切，一致譴責北韓一再試射飛彈的行為。

G7外長會議16日至18日舉行，會議中將討論中國加緊霸權行動的印太局勢，俄羅斯對烏克蘭的侵略，及核裁軍與防擴散等問題，並籌劃五月將在廣島舉行的G7領袖高峰會。18日下午全部會議結束後，將舉行記者會發表總結會議成果的聯合聲明。

G7今年由日本輪值主席國，會員國日本、美國、英國、法國、德國、義大利、加拿大等國外長參加，歐洲聯盟（EU）也派代表參加。

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