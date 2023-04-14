拜登訪問愛爾蘭凸槌 錯把警察部隊當成橄欖球隊

有愛爾蘭血統的拜登在出訪之際受到愛爾蘭熱烈款待。（法新社）

2023/04/14 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登或許因年事已高，不時在公眾場合發生失言、出神等狀況。在訪問愛爾蘭期間，拜登在發表談話時想稱讚愛爾蘭橄欖球隊擊敗紐西蘭隊的光榮戰績，卻把紐西蘭隊說錯為在歷史上備受爭議的愛爾蘭警察部隊。

綜合外媒報導，有愛爾蘭血統的拜登在鄧多克發表談話時，分享了他所穿戴的三葉草領帶的小故事。這條領帶是愛爾蘭橄欖球國家隊員卡尼（Rob Kearney）所贈送的禮物。當時愛爾蘭在2016年於芝加哥進行的橄欖球賽中，111年以來首次擊敗了實力超群的紐西蘭隊。

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但可能是紐西蘭國家隊的俗稱「黑衫軍」（All Blacks）混淆了拜登，把這支隊伍和愛爾蘭的警察部隊「黑棕隊」（Black and Tans）給搞混了，說「這條領帶是在場的一位老兄給的，他是一名超棒的橄欖球選手，曾打敗過超強的黑棕隊。」

黑棕隊是1919至1921年愛爾蘭獨立戰爭期間，用於加強皇家愛爾蘭警力，鎮壓、打擊愛爾蘭共和軍的部隊，由於手段殘暴讓他們背上負面名聲。白宮官員事後緩頰，強調愛爾蘭的橄欖球迷都知道拜登在談的是紐西蘭的黑衫軍。

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