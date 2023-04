創電玩界第一！ 「超級瑪利歐兄弟」主題曲獲美國國會圖書館收藏

任天堂的「超級瑪利歐兄弟」系列電玩畫面。(取自任天堂官網https://mario.nintendo.com/history/、法新社資料照;本報合成)

2023/04/13 19:25

〔編譯管淑平/綜合報導〕任天堂公司1985年推出的經典電玩「超級瑪利歐兄弟(Super Mario Bros.)」主題音樂,12日獲美國國會圖書館(Library of Congress)列入美國國家錄音檔案(National Recording Registry)保存,創下首部電玩主題曲被列入該名錄的殊榮。

「超級瑪利歐兄弟」電玩主題曲正式名稱為「地面主題曲(Ground Theme)」,美國國會圖書館指該曲是「歷史上最知名的電玩主題音樂」。「地面主題曲」是這款電玩在地面上場景時的背景音樂,由日本電玩音樂作曲家近藤浩治所作,這首曲子的改編版,也出現在許多其他瑪利歐相關作品和任天堂其他電玩,任天堂公司甚至在2016年,為電玩中瑪利歐撞到金幣的聲音註冊商標。

請繼續往下閱讀...

近藤浩治向美國國會圖書館表示,創作該曲當時,可用於電玩音樂、音效的資源並不多,因此得非常創新、充分運用音樂和編曲的原創能力,他說,「這首音樂能與這麼多經典曲目一同獲得保存,是一大榮耀」。

「美國國家錄音檔案」收藏「定義美國歷史和文化或美學意義」的錄音檔案,每年會新增25件檔案。

今年被列入的錄音檔案還包括,流行樂天后瑪丹娜(Madonna)的招牌名曲「宛如處女(Like A Virgin)」、瑪麗亞.凱莉(Mariah Carey)的耶誕經典曲「你是我最想要的聖誕禮物(All I Want for Christmas Is You)」,搖滾樂團「齊柏林飛船(Led Zeppelin)」的「天國的階梯(Stairway to Heaven)」,英國「披頭四」樂團主唱約翰.藍儂(John Lennon)的反戰名曲「想像(Imagine)」、鄉村歌手約翰.丹佛(John Denver)的「鄉村路帶我回家(Take Me Home, Country Roads)」等,作品年代橫跨超過一個世紀。

