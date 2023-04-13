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    創電玩界第一！ 「超級瑪利歐兄弟」主題曲獲美國國會圖書館收藏

    任天堂的「超級瑪利歐兄弟」系列電玩畫面。（取自任天堂官網https://mario.nintendo.com/history/、法新社資料照；本報合成）

    任天堂的「超級瑪利歐兄弟」系列電玩畫面。（取自任天堂官網https://mario.nintendo.com/history/、法新社資料照；本報合成）

    2023/04/13 19:25

    〔編譯管淑平／綜合報導〕任天堂公司1985年推出的經典電玩「超級瑪利歐兄弟（Super Mario Bros.）」主題音樂，12日獲美國國會圖書館（Library of Congress）列入美國國家錄音檔案（National Recording Registry）保存，創下首部電玩主題曲被列入該名錄的殊榮。

    「超級瑪利歐兄弟」電玩主題曲正式名稱為「地面主題曲（Ground Theme）」，美國國會圖書館指該曲是「歷史上最知名的電玩主題音樂」。「地面主題曲」是這款電玩在地面上場景時的背景音樂，由日本電玩音樂作曲家近藤浩治所作，這首曲子的改編版，也出現在許多其他瑪利歐相關作品和任天堂其他電玩，任天堂公司甚至在2016年，為電玩中瑪利歐撞到金幣的聲音註冊商標。

    近藤浩治向美國國會圖書館表示，創作該曲當時，可用於電玩音樂、音效的資源並不多，因此得非常創新、充分運用音樂和編曲的原創能力，他說，「這首音樂能與這麼多經典曲目一同獲得保存，是一大榮耀」。

    「美國國家錄音檔案」收藏「定義美國歷史和文化或美學意義」的錄音檔案，每年會新增25件檔案。

    今年被列入的錄音檔案還包括，流行樂天后瑪丹娜（Madonna）的招牌名曲「宛如處女（Like A Virgin）」、瑪麗亞．凱莉（Mariah Carey）的耶誕經典曲「你是我最想要的聖誕禮物（All I Want for Christmas Is You）」，搖滾樂團「齊柏林飛船（Led Zeppelin）」的「天國的階梯（Stairway to Heaven）」，英國「披頭四」樂團主唱約翰．藍儂（John Lennon）的反戰名曲「想像（Imagine）」、鄉村歌手約翰．丹佛（John Denver）的「鄉村路帶我回家（Take Me Home, Country Roads）」等，作品年代橫跨超過一個世紀。

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