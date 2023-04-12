中泰高鐵計畫延宕 專家：有助泰國取得所有權

泰國積極推動中泰高速鐵路計畫，泰國歷史最悠久的車站之一面臨遭拆除。此計畫引發民眾不安，憂心失去文化遺產，以及泰國政府和中國的關係日益密切。（圖為車站畫面，擷自Google地圖）

2023/04/12 20:53

〔中央社〕隨著泰國積極推動延宕已久的中泰高速鐵路計畫，泰國歷史最悠久的車站之一面臨遭拆除的命運。此計畫引發民眾不安，憂心失去文化遺產，以及泰國政府和北京的關係日益密切。

法新社報導，偌大的混凝土橋墩支撐著新建的高架軌道，聳立在一片綠油油稻田中，穿越泰國東北鄉村地區一處安靜的角落。中泰鐵道將耗資54億美元，經由寮國連接泰國的曼谷和中國的昆明，是中國一帶一路倡議的一部分，預定2028年前完工。

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泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）聲稱，這條長達600公里的鐵道路線可以促進和中國的貿易，提振泰國的經濟。帕拉育將在5月14日登場的大選面臨一番苦戰。

泰國境內的鐵道總長度近5000公里，但破舊的鐵道系統讓泰國人卻步，即使道路事故率高，民眾仍青睞開車。

這條中泰鐵路一旦完工，中國製的列車將從曼谷以高達250公里的時速駛往與寮國僅隔著湄公河的廊開（Nong Khai）。

然而，東北部主要城市呵叻（Nakhon Ratchasima）一座1990年由泰王拉瑪五世（King Rama V）啟用的古老車站，如今面臨遭拆除的命運。

拆除工作原訂年初展開，在地方人士奔走下延後至今。隨著5月14日的大選逼近，泰國官員無意在選前作出決定，地方人士希望拆除日期可以往後延。「我們會把握這個機會，和候選人談一談。」

這項中國2010年向泰國政府提出的鐵路計畫，因而再次延宕。

帕拉育領導的軍政府積極和中國建立更密切的關係，引發部分人士憂心泰國捨棄在華府和北京之間保持平衡的政策。

然而，帕拉育最終和中國簽署一項協議，鐵道計畫的全部支出由泰國負責，同時採用中國建議的技術。

著有「泰國：美國與中國間的角力戰場，在夾縫中求存的東南亞王國」（Thailand: Shifting Ground between the US and a Rising China）的作者札瓦基（Benjamin Zawacki）指出，長期的延宕顯示泰國對於這項計畫未若中國熱衷，並擔心陷入一帶一路倡議過深。

札瓦基表示：「花了這麼長的時間，證明了泰國並非一面倒的熱衷。」

積欠中國高額債務是參與「一帶一路」國家引以為憂問題，而泰國為這條鐵路出資凸顯它與鄰國寮國的不同。寮國的磨萬鐵路於2021年開通，北京出資七成，寮國出資的金額則多半來自向中國的銀行貸款。

曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）教授奇拉提瓦（Suthiphand Chirathivat）說，這樣的延宕有助泰國取得中泰鐵道的所有權。

他告訴法新社：「現在這是泰國和中國合作的計畫。我們出錢，在我們自己的土地上蓋。」

他說，中國是巨人哥利亞（Goliath），泰國是大衛（David）。泰國必須以小博大。

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