中泰高鐵計畫延宕 專家：有助泰國取得所有權

泰國積極推動中泰高速鐵路計畫,泰國歷史最悠久的車站之一面臨遭拆除。此計畫引發民眾不安,憂心失去文化遺產,以及泰國政府和中國的關係日益密切。(圖為車站畫面,擷自Google地圖)

2023/04/12 20:53

〔中央社〕隨著泰國積極推動延宕已久的中泰高速鐵路計畫,泰國歷史最悠久的車站之一面臨遭拆除的命運。此計畫引發民眾不安,憂心失去文化遺產,以及泰國政府和北京的關係日益密切。

法新社報導,偌大的混凝土橋墩支撐著新建的高架軌道,聳立在一片綠油油稻田中,穿越泰國東北鄉村地區一處安靜的角落。中泰鐵道將耗資54億美元,經由寮國連接泰國的曼谷和中國的昆明,是中國一帶一路倡議的一部分,預定2028年前完工。

泰國總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)聲稱,這條長達600公里的鐵道路線可以促進和中國的貿易,提振泰國的經濟。帕拉育將在5月14日登場的大選面臨一番苦戰。

泰國境內的鐵道總長度近5000公里,但破舊的鐵道系統讓泰國人卻步,即使道路事故率高,民眾仍青睞開車。

這條中泰鐵路一旦完工,中國製的列車將從曼谷以高達250公里的時速駛往與寮國僅隔著湄公河的廊開(Nong Khai)。

然而,東北部主要城市呵叻(Nakhon Ratchasima)一座1990年由泰王拉瑪五世(King Rama V)啟用的古老車站,如今面臨遭拆除的命運。

拆除工作原訂年初展開,在地方人士奔走下延後至今。隨著5月14日的大選逼近,泰國官員無意在選前作出決定,地方人士希望拆除日期可以往後延。「我們會把握這個機會,和候選人談一談。」

這項中國2010年向泰國政府提出的鐵路計畫,因而再次延宕。

帕拉育領導的軍政府積極和中國建立更密切的關係,引發部分人士憂心泰國捨棄在華府和北京之間保持平衡的政策。

然而,帕拉育最終和中國簽署一項協議,鐵道計畫的全部支出由泰國負責,同時採用中國建議的技術。

著有「泰國:美國與中國間的角力戰場,在夾縫中求存的東南亞王國」(Thailand: Shifting Ground between the US and a Rising China)的作者札瓦基(Benjamin Zawacki)指出,長期的延宕顯示泰國對於這項計畫未若中國熱衷,並擔心陷入一帶一路倡議過深。

札瓦基表示:「花了這麼長的時間,證明了泰國並非一面倒的熱衷。」

積欠中國高額債務是參與「一帶一路」國家引以為憂問題,而泰國為這條鐵路出資凸顯它與鄰國寮國的不同。寮國的磨萬鐵路於2021年開通,北京出資七成,寮國出資的金額則多半來自向中國的銀行貸款。

曼谷朱拉隆功大學(Chulalongkorn University)教授奇拉提瓦(Suthiphand Chirathivat)說,這樣的延宕有助泰國取得中泰鐵道的所有權。

他告訴法新社:「現在這是泰國和中國合作的計畫。我們出錢,在我們自己的土地上蓋。」

他說,中國是巨人哥利亞(Goliath),泰國是大衛(David)。泰國必須以小博大。

