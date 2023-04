歐盟外交政策首長波瑞爾感染武肺 訪中行程將推遲

2023/04/12 20:55

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟外交政策負責人波瑞爾(Josep Borrell)今(12)日表示,由於他感染了武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),本週訪問中國的行程將推遲。

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席波瑞爾在推特上發文表示,「我感染了武漢肺炎,因此很遺憾的,我訪問中國的行程需要延後。我感覺狀況不錯,沒有症狀。」

中國外交部發言人汪文斌本日下午方才宣布:「歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席波瑞爾應國務委員應中國外交部長秦剛邀請,將於4月13日至15日訪中,舉行第十二輪中歐高級別戰略對話。」

I have tested positive for covid-19 and therefore unfortunately will need to postpone my visit to China.



I am feeling well and have no symptoms.