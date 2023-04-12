逃兵難上加難！俄羅斯將引入數位化徵兵作業

俄羅斯未來預計將實行數位化徵兵制度，有意躲兵役的役男將更難逃兵。（美聯社）

2023/04/12 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊目前仍在烏克蘭境內與烏軍作戰，而俄軍在烏俄戰爭期間損失慘重，去年曾進行「部分動員」，當時有許多俄羅斯男子為躲避動員而紛紛過境前往他國。不過俄羅斯近期傳出將首度引進「電子徵兵文件」，使得俄羅斯役男更難躲避徵召。

根據《路透》報導，俄羅斯未來的數位化徵兵新制度，將清除許多逃避徵兵的漏洞，以便俄羅斯政府未來進行更加廣泛且徹底的軍事動員，此制度也適用於俄羅斯每年兩次針對18歲至27歲男性舉行的定期徵兵。

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在俄羅斯現行制度下，徵兵人員會向役男地址與工作地點發送紙本文件，要求他們親自簽名。不過在此制度下，正確地送文件仍有一定難度。在新制度下，文件將以電子郵件方式發送到役男在主要政府網站上的個人帳戶與信箱中，一旦文件寄出，就被視為「已交付」。根據新法案，那些未能按時出現在徵兵事務處的俄國公民，將自動轉為禁止出境身份，並在俄國境內面臨一系列限制。

俄羅斯下議院「國家杜馬」11日在兩次單獨投票中，幾乎一致通過此法案。部份議員抱怨，他們並沒有足夠時間來仔細審查法案。不過法案仍須等到上議院「聯邦委員會」以及總統普廷批准才能生效，預計將在未來幾天內完成。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）11日在投票前的記者會上回顧去年動員行動所遇到的問題，佩斯科夫強調：「我們需要完善軍事徵召制度，並將其現代化。」針對新一波數位化徵兵計畫可能會在「避免前往烏克蘭作戰的俄國男性」之中引發恐慌，佩斯科夫表示，此計畫與動員令無關。

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