跟進挪威瑞典 丹麥女性要當兵
2023/01/27 05:30
俄羅斯侵略烏克蘭，促使北歐國家強化國防。丹麥政府規劃要求女性服義務役，以利擴充武裝部隊規模，有助於丹麥達成在北大西洋公約組織（NATO）對軍隊投資的要求。目前丹麥女性可自願從軍，男性則以抽籤決定是否服兵役，役期多為4個月。丹麥鄰國挪威2015年起要求女性服義務役，是第一個在和平時期也強制女性服兵役的北約成員國。瑞典則從2017年恢復徵兵制，且擴大實施，女性也得當兵。（編譯管淑平）
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俄羅斯侵略烏克蘭，促使北歐國家強化國防。丹麥政府規劃要求女性服義務役，以利擴充武裝部隊規模，有助於丹麥達成在北大西洋公約組織（NATO）對軍隊投資的要求。目前丹麥女性可自願從軍，男性則以抽籤決定是否服兵役，役期多為4個月。丹麥鄰國挪威2015年起要求女性服義務役，是第一個在和平時期也強制女性服兵役的北約成員國。瑞典則從2017年恢復徵兵制，且擴大實施，女性也得當兵。（編譯管淑平）
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