烏國︰俄擬延後再徵兵

烏克蘭特種部隊「亞速軍團」十一日在烏東頓內茨克州的巴赫姆特（Bakhmut）附近部署陣線。 （美聯社）

2023/02/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此俄羅斯準備在本月底入侵烏克蘭一週年前夕加強攻勢之際，烏克蘭官員表示，俄國繼去年九月徵召卅萬人上前線後，已準備好進行新一輪動員，但目前仍無法整合首輪徵兵的部隊，因此將會延後進行。烏方數據則指出，俄軍二月每天戰死人數達到八百多人，比俄軍入侵烏國第一週以來的任何時候都還多。

華爾街日報十一日報導，烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）指出，俄羅斯第二輪動員已準備就緒，但仍將遭遇與上次動員所暴露的相同問題，包括缺乏可良好運作的現代裝備，以及有能力培訓大量菜鳥新兵的軍官人數不足等，因此烏方的評估是將會延後，「他們當時沒有準備好進行如此大規模的動員，現在也還是一樣。」

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史基比茨基上月初就宣稱，俄國將宣布新一波動員令，俄國極端民族主義評論家、前情報員史特雷科夫（Igor Strelkov）也預測，俄國將在二月宣布動員令，徵召至少五十萬人。但俄國官員已多次否認將發布新的動員令。英國國防部十一日表示，俄國領導層面臨艱難抉擇，即是要繼續耗盡兵力與縮小戰爭目標，還是進行更進一步的動員。

英國廣播公司（BBC）十二日報導，烏方數據顯示，二月每天有多達八二四名俄軍喪命，是去年六月和七月通報數據的四倍多。儘管無法查核是否屬實，但英方認為俄軍死亡人數增長趨勢「可能是準確的」。自從去年二月俄軍入侵烏克蘭以來，烏方宣稱已有十三萬七千多名俄軍戰死。

俄要拿下烏東 恐需兩年

此外，號稱是俄國總統普廷御廚的「瓦格納集團」創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）十二日宣稱，該集團戰士已拿下烏東巴赫姆特以北約九公里的小村卡拉斯納霍拉（Krasna Hora），但目前無法獨立證實此說。普里格津還抱怨俄軍與瓦格納搶奪上月誰拿下巴赫姆特附近的鹽鎮蘇勒答爾（Soledar）的功勞，並宣稱方圓五十公里內除了瓦格納傭兵沒有其他人，「他們（瓦格納傭兵）會拿下巴赫姆特。」

不過，普里格津在十日刊出的訪談中也坦承，瓦格納必須奪下烏東戰略城市巴赫姆特才能繼續行動，但他們面臨烏軍頑強抵抗；他還強調，俄方要達成烏戰的主要目標，即拿下烏東兩州全境，恐怕得花兩年時間。

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