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    無懼面臨「25年徒刑」！ 俄異議人士：為發聲反對侵烏感到自豪

    多次公開強烈反對俄羅斯入侵烏克蘭、猛烈批評總統普廷的知名俄國異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），遭求處25年徒刑。（資料照，法新社）

    多次公開強烈反對俄羅斯入侵烏克蘭、猛烈批評總統普廷的知名俄國異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），遭求處25年徒刑。（資料照，法新社）

    2023/04/11 15:48

    〔即時新聞／綜合報導〕多次公開強烈反對俄羅斯入侵烏克蘭、猛烈批評總統普廷的知名俄國異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza），去年4月於住家附近遭到警方強行逮捕後，如今又將被冠上叛國罪、散布俄軍不實訊息等多項罪名，面臨25年徒刑。對此，卡拉姆扎則表示，「我不僅不為說過的任何一句話感到懊悔，我還感到很自豪」。

    綜合外媒報導，自普廷（Vladimir Putin）去年下令入侵烏克蘭以來，多次加強打壓國內異議聲音。據報導指出，目前俄國實施全面暫時審查法律，這些法律被用來讓整個社會的異議人士噤聲。若是「敗壞軍隊名聲」將判處5年徒刑，「故意散播有關軍隊的不實訊息」則判15年徒刑，而最新一起備受矚目的審判，便是向來批評普廷政權不遺餘力、現年41歲的卡拉姆扎。

    據《法新社》報導，莫斯科檢察官求處卡拉姆扎25年徒刑，判決預料17日出爐，而卡拉姆扎則在今（10）日對此表示，「我知道我的刑期，這是如今在俄羅斯不保持緘默的代價」。他法庭上堅持自己的所有政治聲明，包括反對俄國進攻烏克蘭，「我同意我所說的每句話，讓我今天遭到監禁的每句話。我不僅不為說過的任何一句話感到懊悔，我還感到自豪」。

    卡拉姆扎也坦言，自己仍對一事抱有遺憾，「我只怪自己一件事，我沒能讓民主國家的同胞和政治人物相信，當前克里姆林宮政權對俄羅斯和全世界構成的危險」，接著他表示，「我知道總有一天，籠罩我們國家的黑暗終將消散。屆時戰爭將被稱為戰爭，煽動並發動這場戰爭的人將被視為罪犯，而不是那些試圖阻止戰爭的人」。

    卡拉姆扎的言論，透過記者維涅迪克托夫（Alexei Venediktov）發布到通訊軟體Telegram頻道上。受過西方教育的卡拉姆扎，為已故俄國反對派領袖涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的密友，因自身的政治活動在2015年和2017年遭毒害，但他仍持續長期待在國內。他的律師普羅科洛夫（Vadim Prokhorov）表示，他在獄中的健康情況正在惡化。

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