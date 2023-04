台飛官「黑熊扁維尼」臂章紅到國外 登CNN頭版

IDF經國號戰機飛官制服上的搶戲臂章登上《CNN》頭版。(圖翻攝自CNN、國防部提供;本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕中共8日至10日展開環台軍演期間,我國國防部公開一張待命執行防空警戒任務的IDF經國號戰機飛官側拍,飛官制服上的「搶戲」臂章引發外界熱烈討論,今天(11日)還登上美國《有線電視新聞網》(CNN)的頭版!

CNN︰成為台灣面對中國軍演的反抗象徵

中國為抗議蔡英文總統在美與美眾院議長麥卡錫及一票跨黨派重量級議員會晤,8日起至10日對台開展軍演。在此期間,由我國空軍防空部隊擔任防空警戒任務,肩負起守護國家安全的責任。

9日,我國防部釋出一張IDF經國號戰機飛官正在待命的側拍照,飛官制服上的臂章曝光隨即引發外界熱議。根據臂章圖樣,可以看到一隻憤怒的台灣黑熊手持中華民國國旗,朝過去時常被調侃代指為中國國家主席習近平的小熊維尼出拳痛扁,臂章上還繡有「Scramble」(緊急升空)的字樣。

該臂章樣式不只在台灣掀起話題,週二更直接登上《CNN》頭版頁面,粗字標題直接寫下:「一記重拳打在習近平臉上的諷刺漫畫風:台灣空軍臂章爆紅」(A punch in the face for Xi caricature: Taiwan air force badge goes viral),並指這塊臂章已成台灣面對中國軍演的反抗象徵。

