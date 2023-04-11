1200人仍在地中海漂流！義大利海巡急護送兩艘移民船

今日義大利海岸警衛隊表示，警衛隊船隻正在地中海護送兩艘共載有1200人的移民船至安全地點。（歐新社）

2023/04/11 21:29

〔即時新聞／綜合報導〕移民船海難事件層出不窮，今（11）日義大利海岸警衛隊就表示，警衛隊船隻正在地中海護送兩艘共載有1200人的移民船至安全地點。其中一艘移民船還曾傳出遭馬爾他政府拒絕救援。

美國有線電視新聞網《CNN》今日報導，地中海救援團體「警報電話」（Alarm Phone）指出，一艘載有400人的移民船從利比亞東北部港口托布魯克（Tobruk）出海，但燃料耗盡開始進水，船長甚至直接棄船。該船則在希臘與馬爾他間的海域漂流。

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德國救援團體「海洋觀察」（Sea Watch）曾指出，他們發現這艘移民船附近海域有兩艘商船，但馬爾他政府下令商船不得進行救援，僅要求其中一艘商船對失去動力船隻提供油料。

而義大利海岸警衛隊則表示，已經派出船隻前往護送這艘移民船，同時警衛隊也正在護送另一艘載有800人的移民船。「海洋觀察」發言人魏斯（Felix Weiss）則表示，比起在惡劣天氣下試圖營救船上的人，海岸警衛隊採護送的方式更加安全。

義大利海岸警衛隊也指出，在過去48小時內，已有1700多名移民抵達西西里蘭佩杜薩島（Lampedusa）。蘭佩杜薩島是距離非洲最近的義大利離島，也是尋求進入歐盟國家的移民主要目的地。

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