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    突尼西亞外海再傳偷渡船翻覆意外 至少4死、23失蹤

    突尼西亞南部城市斯法克斯（Sfax）外海常發生偷渡船隻翻覆意外，當地港口可見大量廢棄船隻。（法新社）

    突尼西亞南部城市斯法克斯（Sfax）外海常發生偷渡船隻翻覆意外，當地港口可見大量廢棄船隻。（法新社）

    2023/04/09 10:26

    〔即時新聞／綜合報導〕北非國家突尼西亞昨日證實，2艘載有北非人的偷渡船在前往義大利時，在突尼西亞外海翻覆，至少4人死亡、23人失蹤。

    綜合外媒報導，突尼西亞南部城市斯法克斯（Sfax）法院表示，海岸警衛隊在外海尋獲4具遺體、救起53人，但是其中2人情況危急。

    突尼西亞距離義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa）僅不到150公里，因此成為非洲移民偷渡前往歐洲的主要出發點，突尼西亞國民警衛隊表示，1至3月已經攔截501次偷渡，救援或攔截超過1萬4000名偷渡客，人數是去年同期5倍。

    偷渡客多數來自非洲撒哈拉以南的國家，偷渡船隻也屢傳在前往義大利途中翻覆，2月曾發生72死船難、上月還發生連續4天內5艘偷渡船沉沒意外，造成總計9死、67人失蹤。

    突尼西亞、義大利兩國高度關注此議題，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7日表示，若突尼西亞經濟金融持續不穩定，歐洲將湧現出大量北非難民，呼籲國際貨幣基金組織出手相助該國；突尼西亞外交部長安謀（Nabil Ammar）高呼，他們需要錢和設備來巡邏邊境，過去從義大利拿到相關設備都已過時。

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