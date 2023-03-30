義大利議員挺台 國會友台協會主席高歌綠島小夜曲

晚宴中，國會友台協會主席、資深參議員馬蘭（LucioMalan，中）獻唱綠島小夜曲，驚豔全場，以行動力挺台義友好情誼。（中央社）

2023/03/30 12:33

〔中央社〕義大利國會友台協會昨天舉辦春宴，多位國會參眾議員與會。友協去年提出3項友台議案，都在國會通過，是義國國會中重要挺台力量。晚宴中友協主席馬蘭獻唱綠島小夜曲，驚豔全場。

義大利國會友台協會29日舉行晚宴，特別選在羅馬唯一一家台灣餐廳，20多位義大利跨黨派國會參眾議員與會，以行動力挺台義友好情誼，場面歡欣熱絡。

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義大利國會友台協會共有63名成員，從去年10月義大利新政府成立後的38名國會成員增加至現今63人，涵蓋國會跨黨派參眾議員，是義大利國會中重要的挺台力量。

去年義大利國會友台協會提出3項友台議案，都在國會通過，包括去年3月義大利眾議院通過「要求義大利政府協調北約及歐盟成員確立亞太戰略，關注台海情勢」友台議案，去年4月義大利眾議院外交委員會通過「強化印太戰略決議案，呼籲關注印太區域政治情勢及台海情勢」以及去年6月「支持台灣有意義參與世界衛生組織決議案」等，充分展現義大利國會對台灣的支持。

晚宴中，除了討論兩國外交關係，友台協會主席、資深參議員馬蘭（Lucio Malan）獻唱綠島小夜曲，驚豔全場。綠島小夜曲是數十年前在台灣創作、廣為流傳的華語歌曲。

馬蘭接受中央社採訪時表示：「正如其他國家那樣，義大利希望能夠盡可能阻止中國對台的壓力。就像全世界譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略那樣，世界無法接受中國對台灣的壓迫。義大利國會友台協議作為兩國友好關係的象徵，將努力支持台灣的獨立、成熟的民主化與高度的經濟社會發展與主權。」

至於國會友台協會推動的議案及未來展望，馬蘭表示義大利國會友台協會預計繼續拓展雙邊關係，透過經貿、文化與國會議員訪問，加強兩國關係。友台協會正努力與義大利政府爭取「外國借展文物免扣押法案」，以便 日後可在義大利展出國立故宮博物院館藏，也可讓義大利文化遺產到台灣展出。

駐義大利代表蔡允中向中央社表示，今天有幾十位來賓一起參與，「所有的參眾議員對台灣都表達強烈的支持，也願意在他們自己的工作崗位上對義大利和台灣的合作做出更具體的貢獻」。特別是友協主席唱了台灣經典歌曲，這些都代表台灣和義大利友誼和兩國關係具體提升最好的表現。

義大利國會友台協會主席、參議員馬蘭（LucioMalan）（左）與駐義大利代表蔡允中（右）合影。（中央社）

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