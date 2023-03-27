美國家長批「大衛雕像」很色情 義大利市長：簡直荒謬

米開朗基羅的大衛雕像在美國被家長抗議色情，收藏地義大利政界、美術界感到不解。（美聯社）

2023/03/27 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕米開朗基羅的大衛雕像在美國佛州某校竟被家長質疑很色情，甚至以此授課的校長因而被迫離職，大衛雕像收藏地義大利官員聽聞批評，「簡直荒謬」；收藏的美術館則邀請該校全體師生一起來欣賞大衛的「純粹」。

根據《abc》報導，美國佛州當局23日起草公立學校直到高中三年級禁止教授性教育和性別認同法規，此時傳出，塔拉赫西經典學校（Tallahassee Classical School，包含幼稚園至國中課程）校長卡拉斯基利亞（Hope Carrasaquilla），因上課時介紹了米開朗基羅的大衛雕像等藝術品，而被家長投訴「太色情」而被迫離職。

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消息一出引發譁然，義大利佛羅倫斯市長達里奧（Dario Nardella）在「推特」說，「將藝術認為是色情簡直荒謬」，他將親自邀請該名校長來到佛羅倫斯，並代表這座城市給予表彰，因為「藝術即是文明」，教授這門課的所有人都值得被尊重。

大衛雕像所在的學院美術館（Galleria dell'Accademia）館長霍爾伯格（Cecilie Hollberg）受訪則說，認為大衛雕像是色情的人，真的不懂《聖經》內文，也不懂西方文化、更不明白文藝復興藝術。

霍爾伯格說，她將邀請校長、學校董事、家長們、全體學生一起來親自欣賞大衛雕像有多「純粹」。

對此，卡拉斯基利亞說，能被佛羅倫斯市長邀請真的「非常榮幸」，雖然她曾到佛羅倫斯，也曾近距離觀賞大衛雕像，但她很想再去拜訪市長，很有可能接受此邀請。

Un’insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi per aver mostrato agli studenti le foto del David di Michelangelo. Scambiare l’arte per pornografia è semplicemente ridicolo. pic.twitter.com/Gn8UM3HUqe — Dario Nardella （@DarioNardella） March 25, 2023

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