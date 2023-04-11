怕了？白俄羅斯尋求莫斯科安全保證：若遭襲 俄軍將援助保衛

白俄羅斯總統盧卡申科（圖右）與俄羅斯國防部長紹伊古會晤時表示，希望克里姆林宮對白俄羅斯給予承諾，當白俄羅斯遭受攻擊時，莫斯科將出面保衛該國。（美聯社）

2023/04/11 17:03

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭尚未停歇，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）本週一與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）會晤時表示，希望克里姆林宮對白俄羅斯給予承諾，當白俄羅斯遭受攻擊時，莫斯科將出面保衛該國。

根據《路透》報導，援引自白俄羅斯官媒「白俄羅斯通訊社（BELTA）」10日公布消息指出，盧卡申科在首都明斯克接見紹伊古，盧卡申科表示，希望俄羅斯能承諾，如白俄遭遇他國襲擊將出面保衛該國。

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盧卡申科提及，先前他曾與俄羅斯總統普廷商議此事，普廷也同意需有安全保證必要，且須落實成為正式機制，「總體而言，在與普廷會談時提到，如白俄遭侵略，俄羅斯將如捍衛俄國領土般保護白俄羅斯，這也是我們所需的安全保證。」

盧卡申科指稱，西方國家未遵守布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum） 的安全保證義務，備忘錄是以提供白俄安全保證換取明斯克放棄核武器，然「西方國家踐踏這些條約、協議和聲明，讓我方毫無安全或經濟安全可言。」

由俄羅斯、美國和英國於1994年簽署的布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum），向烏克蘭、白俄羅斯等國保證，其「領土完整和政治獨立」將獲尊重，以換取他們放棄核武器並加入「禁止核子擴散條約」。

報導分析，白俄羅斯在俄軍入侵烏克蘭期間曾向莫斯科提供援助，目前境內仍有俄軍駐紮，甚至在戰爭開打初期，明斯克也允許俄軍利用該國領土朝基輔發動攻擊，雖然最終沒有成功進攻。

自2022年底開始，俄羅斯舉行一連串軍訓和派遣俄羅斯高級官員造訪白俄，引外界猜測白俄可能加入對烏國最新一波的攻擊，但盧卡申科持續否認這種傳聞，僅稱白俄將回應任何入侵領土或煽動暴亂的企圖或行動。

俄羅斯國防部長紹伊古（見圖）。（美聯社）

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