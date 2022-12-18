佯稱「流感上身」 白俄總統傳裝病擾亂普廷到訪

烏克蘭情報稱，俄羅斯總統普廷（右）正逼迫白俄總統盧卡申科（左）公開參戰。（美聯社）

2022/12/18 22:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷將於19日訪問明斯克，與白俄羅斯總統盧卡申科討論地區安全和共同因應措施。觀察家推測，普廷訪問白俄可能使俄烏戰事出現重大轉折變化。然而據傳盧卡申科使出「裝病」絕招來擾亂普廷到訪，佯稱自己得了流感，但克里姆林宮不採信。

專門揭露克宮內幕的社群帳號「General SVR」在Telegram頻道發文揭露，17日早上，普廷被告知盧卡申科（Alexander Lukashenko）身體不適，幾個小時後，明斯克斯方面小心翼翼地通知普廷，盧卡申科罹患流感。值得注意的是，克里姆林宮領導人對這個說法持懷疑態度。

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文中補充說，根據來自盧卡申卡親密圈子的消息，盧卡申科感覺很好，根本沒有流感症狀。

「General SVR」是由一名前克里姆林宮情報人士創立，一直以來聲稱掌握克宮內部的消息。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）日前指出，普廷這次訪問白俄，官方目的是討論兩國一體化及「軍事政治問題」，實際上普廷將聚焦於持續就俄烏戰爭向盧卡申卡施壓。

俄羅斯官員一直在帶風向，暗示白俄羅斯常規地面部隊可能會加入俄羅斯對烏克蘭戰爭的行動。烏軍17日警告，俄國明年2月可能重啟從北邊進攻基輔的計畫。

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