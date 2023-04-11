拜登正式簽署法案 宣告結束全國武肺「緊急狀態」

美國總統拜登（Joe Biden）在當地時間10日正式簽署法案，結束前總統川普在2020年頒布的全國新冠緊急狀態。（資料照，美聯社）

2023/04/11 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，美國總統拜登在當地時間10日正式簽署法案，結束前總統川普在2020年頒布的全國新冠緊急狀態，而公共衛生緊急狀態則照原定計畫在5月11日解除。美媒報導，實施緊急狀態至今已逾3年，疫情造成美國超過100萬人死亡。

綜合外媒報導，美國參議院上個月以68票對23票的結果，通過結束國家緊急狀態的法案。前總統川普於2020年針對疫情，宣布國家緊急狀態及公衛緊急狀態，原本分別於今年3月1日及4月11日到期，然而白宮1月底要求短暫延長至5月11日，但眾議院共和黨人提出議案，要求立即解除。

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白宮最初「強烈反對這項議案」，認為驟然停止緊急狀態，將會對整個醫療保健系統帶來廣泛混亂與不確定性；不過拜登3月向參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表態，不打算否決該法案。一名白宮官員強調，「結束國家緊急狀態不會影響預計在5月11日結束的公衛緊急狀態」。

該名官員還指出，此舉並不會影響政府循序漸進結束緊急狀態的努力，「自從國會採取行動，決定提前結束緊急狀態以來，我們一直在與各個部門合作，以化解提前解除的影響」，並表示會盡可能通知可能受到衝擊的民眾。

另據報導指出，解除「全國緊急狀態」將停止聯邦衛生計畫部分豁免項目，旨在疫情高峰期幫助醫療機構及醫護人員；「公衛緊急狀態」則使政府能為民眾提供免費檢測、治療、疫苗及社會安全福利，以幫助國家應對大流行，將疫情影響降到最低。

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