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    美國參院表決通過結束疫情緊急狀態 將送交拜登簽署

    美國參議院當地時間29日以68票贊成、23票反對票壓倒性通過法案，結束美國前總統川普3年前宣布的全國新冠緊急狀態，並將送交現任總統拜登簽署。圖為美國國會大廈。（歐新社）

    美國參議院當地時間29日以68票贊成、23票反對票壓倒性通過法案，結束美國前總統川普3年前宣布的全國新冠緊急狀態，並將送交現任總統拜登簽署。圖為美國國會大廈。（歐新社）

    2023/03/30 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情逐漸趨緩，美國參議院當地時間29日以68票贊成、23票反對票壓倒性通過一項法案，結束美國前總統川普3年前宣布的全國新冠緊急狀態，並將送交現任總統拜登簽署。

    綜合外媒報導，白宮官員發布一份聲明表示，美國政府原本預計在今年5月11日結束因應新冠疫情宣布的公共衛生和國家緊急狀態；雖然這次國會表決之前，總統拜登「強烈反對這項議案」，但國會通過這項表決，拜登將簽署法案，政府將繼續與各部門單位合作，達到逐步結束國家緊急狀態，並盡可能通知可能受影響的民眾。

    報導分析，在疫情緊急狀態期間，各州政府放寬醫療補助計畫，儘管疫情持續進行，隨著參院表決通過結束疫情緊急狀態，各州也將停止提供低收入戶的醫療補助計畫，預估將有數百萬名低收入者將失去醫療保險補助。

    據悉，川普於2020年3月13日宣布美國進入全國緊急狀態，迄今疫情造成美國超過100萬人死亡，同時衝擊全球經濟。

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