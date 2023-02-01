美國宣布5月解除疫情公衛緊急狀態 預估將衝擊國內相關規範

美國將在5月11日解除武肺公衛緊急狀態，非營利基金會預測這個轉變將為疫情相關規範帶來衝擊。圖為接種武肺疫苗民眾。（歐新社）

2023/02/01 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登宣布美國境內將從5月11日結束武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的公共衛生緊急狀態與國家緊急狀態，非營利健康基金會推測將有「2變2不變」的疫情相關規定更動。

根據《NBC》報導，非營利組織凱澤家族基金會（KFF）於1月31日發布最新報告，美國將疫情解除公衛緊急狀態和國家緊急狀態，該基金會預估此舉將對疫情相關措施造成影響和衝擊。

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《NBC》引述部分報告內容，表示5月11日後，包含2變2不變「保險不再給付居家快篩測試費用」、「PCR檢測費用視情況而定」、「政府將持續供應染疫治療庫存口服藥」，但「大多數人仍可以免費接種疫苗」

拜登自2022年初以來，便要求私人保險公司和美國醫療保險涵蓋範圍需包括「每月最多八次」的居家快篩費用；報告作者之一、KFF副總裁凱茨（Jennifer Kates）表示，一但解除公衛緊急狀況，美國政府若不再提供免費快篩試劑，大多數擁有私人保險的美國人民很可能「自掏腰包」購買。

根據2021年「美國救援方案法」（American Rescue Plan），公衛緊急狀況結束後，享有聯邦醫療補助的美國人民可免費取得居家快篩試劑長達一年，期滿後則將由各州決定是否該自費購買。此外，沒有買保險的美國人民很可能要付費做PCR檢測，除非這些PCR檢測是由美國政府、診所和社區衛生中心免費提供。

雖然基金會預測上述疫情相關規範有所變動，報告也指出「無論公衛緊急狀態何時結束，政府將一直免費提供購買的口服治療藥物給所有人，直到全國供應完為止」，其中包含輝瑞口服藥倍拉維（Paxlovid）。

美國政府仍持續供應武肺疫苗，沒有購買保險的成年人則不必付費接種，但僅限政府目前的庫存量，疫苗用完就會開始收費。

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