後疫情時代來臨！ 美斥資逾1500億 加速開發新世代疫苗

疫苗開發計畫「Project NextGen」，旨在提供美國民眾更好的病毒抵抗能力，應對未來可能形成威脅的武漢肺炎變種病毒株。示意圖。（路透）

2023/04/11 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生及公共服務部（HHS）發言人和拜登政府官員週一（10日）相繼透露，美國政府正斥資超過50億美元（約新台幣1524億元），加速投入新世代武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗開發。

據《路透》報導，新的疫苗開發計畫名為「Project NextGen」，週一由白宮、衛生及公共服務部官員首度向媒體披露，旨在提供該國民眾更好的病毒抵抗能力，應對未來可能形成威脅的武漢肺炎變種病毒株。

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美國衛生及公共服務部官員表示，現階段的疫苗在預防重症和死亡方面，仍非常有效，「但隨時間推移，現有疫苗減少感染、傳播的能力，或將有所減弱。新的變種病毒和免疫力喪失，可能在未來數年內繼持續挑戰我們的醫療保健系統」。

拜登政府將挹注至少50億美元與私營企業合作，政策類似於美國前總統川普領導的「Operation Warp Speed」計畫，該項目於2020年加速了武漢肺炎疫苗的開發和普及。

「Project NextGen」由美國衛生及公共服務部主導，協調政府和企業展開一系列疫苗、重症治療的研發工作，預計涵蓋實驗室研究、臨床試驗，乃至全面上市的所有開發階段。

除了研發對抗武漢肺炎變種病毒株的抗體，「Project NextGen」亦尋求加速開發增加黏膜免疫力、並可透過鼻腔給藥的新型疫苗，希望能有效降低感染和傳播率。

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