台灣至關重要！ 金融時報專欄：應為保台全球備戰

台灣在經濟、政治與戰略對全球至關重要，全球有捍衛台灣的堅實理由。（路透）

2023/04/11 00:07

〔編譯魏國金／台北報導〕英國金融時報專欄作家拉契曼（Gideon Rachman）10日撰文說，捍衛台灣並非抽象辯論，台灣在經濟、戰略與政治上的全球重要性，讓美國與其盟友有堅實理由捍衛台灣，以經濟為例，控制台灣最先進半導體，將讓北京得以掐住全球經濟咽喉，文章說，「沒有一個心智正常的人希望美中開戰，但現在，有時必須為戰爭做準備—為了維持和平」。

「為什麼台灣對世界至關重要」的文章指出，美國拜登總統拜登已4度承諾，中國攻擊台灣時，美國將捍衛台灣。對一些美國人而言，拜登的承諾近乎瘋狂。智庫卡托研究所（Cato）的班道（Doug Bandow）抱怨，「多數美國決策者準備冒著國家自殺風險來保護台灣」。

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歐洲部份國家對捍衛台灣的質疑更顯著，法國總統馬克宏暗示，法國不會動一根手指來保護台灣，他說，台灣問題將使歐洲陷入「不是我們的風險」。事實上，少有人預期歐洲軍隊會直接捲入台灣衝突，但歐洲政治人物，比如馬克宏的態度很重要，因將影響中國對攻台的經濟、外交成本計算。

如果歐美領導人無須憂心台灣命運，他們的日子當然更好過，但現實是中國併吞台灣將對全球造成深遠後果，這樣的後果巴黎將很快感受到。

他說，支持台灣有3大理由，首先是關於全球政治自由的未來，其次是全球權力平衡，第3是攸關全球經濟。中共主張一黨專政統治對中國是完美體制，西方的自由民主價值將對中國這樣的社群主義文化帶來災難。然而蓬勃繁榮的台灣正是中華文化與民主完全相容的鐵證。

如果中國粉碎台灣的自主，美國在印太區域的權力將受重挫，而面臨印太新霸權，區域國家將有所回應，多數國家將選擇透過改變外交與國內政策來適應北京，渴望避免得罪易怒的新霸權，將迅速限縮中國鄰國的言論與行動自由。

印太地區佔全球人口與GDP約3分之2，如果中國主導該區域，將意謂中國很快將取代美國，成為全球最有影響力的國家，認為歐洲將不受全球權力轉移的影響是荒謬的，歐洲現在比任何其他時候更加依賴美國來對抗中國專制盟友俄國。

文章說，台灣生產全球60%半導體與90%最先進半導體，讓現代生活運作的器材，從手機到汽車與工業機械，全由台灣生產的晶片運作，中國攻台恐摧毀生產這些晶片的半導體廠。如果台灣的晶片廠存活，但落入中國控制，對全球的經濟衝擊將是巨大的。控制全球最先進半導體將讓北京得以掐住全球經濟咽喉，儘管美國發現此事實，複製台灣半導體產業比聽起來更困難。

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